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«Пристегнись к безопасности!». Завтра ГАИ проведет Единый день безопасности дорожного движения

27.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Пристегнись к безопасности!» — девиз Единого дня безопасности дорожного движения, который Госавтоинспекция проводит в пятницу, 27 марта, на территории Несвижского района.

Согласно исследованиям, проведенным в различных странах, установлено, что при использовании ремней безопасности в сложных условиях смертельных исходов в два раза меньше. Для людей, выброшенных из автомобиля,  вероятность погибнуть в 40 — 50 раз больше, чем для оставшихся в машине. Статистика ДТП показывает, что 80 % водителей и пассажиров, которые пользовались ремнем безопасности, попав в ДТП, не получили никаких ранений.

Возьмите за правило пристегиваться ремнями безопасности — этим вы сохраните себе жизнь и здоровье!

 «НН».


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«Пристегнись к безопасности!» — девиз Единого дня безопасности дорожного движения, который Госавтоинспекция проводит в пятницу, 27 марта, на территории...
 
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