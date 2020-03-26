Пинский судостроительный завод обеспечен заказами на первое полугодие - Минтранс

Источник материала: Виртуальный Брест

Пинский ордена "Знак Почета" судостроительно-судоремонтный завод обеспечен заказами на первое полугодие этого года, сообщила сегодня на заседании Брестского облисполкома заместитель министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович, передает корреспондент БЕЛТА.





"На предприятии разработана производственная программа на 2020 год, которая предусматривает загрузку с ростом выручки и объемов производства более чем в два раза и выходом на прибыльную работу. Два месяца текущего года уже показывают положительный эффект от реализации этого плана: предприятие прибыльно, выручка увеличилась в три раза, производительность - практически в четыре. Мы видим положительные сдвиги в процессе производства предприятия, в снижении затрат. На первое полугодие уже есть реальный портфель заказов. На второе полугодие запланированы ремонты барж, в том числе за счет средств инвестиционного фонда министерства", - сказала замминистра.

По ее словам, Минтранс прилагает достаточные усилия для того, чтобы загрузить предприятие, которое проходит процедуру санации. "В 2019 году были проблемы с реализацией плана, произошла замена антикризисного управляющего. Сейчас готовится актуализированный план санации. Ситуация на заводе ежеквартально рассматривается в комиссии по банкротству при министерстве. На сегодня предприятие загружено, причем по своему профилю", - подчеркнула Наталья Александрович.

При этом она заметила, что дополнительная загрузка мощностей предприятий определяется на конкурсной основе. "В принципе, наравне с Пинским судостроительным заводом есть и другие участки, которые точно также могут ремонтировать суда. Поэтому при защите бизнес-планов на этот год были рассмотрены планы модернизации флота отдельно по каждому предприятию водных путей, - отметила замминистра. - Развитие водного транспорта, в том числе загрузка судостроительного завода, - системное комплексное мероприятие. Совет Министров уже одобрил создание Администрации водного транспорта - государственного учреждения, которое дает основу для изменения структуры управления всей системы водного транспорта".

На заседании Брестского облисполкома, которое проходило в формате видеоконференции, рассматривался ход выполнения поручений Президента по комплексному социально-экономическому развитию Пинска. В работе заседания приняли участие заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, председатель правления Белкоопсоюза, уполномоченный главы государства по Брестской области Валерий Иванов, представители руководства министерств и ведомств, руководители областных организаций.