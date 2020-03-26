Истории белорусов, которым Администрация Президента помогла решить проблемы с жильем. Рубрика «По справедливости»

Источник материала: ОНТ

Когда дело касается жилищного вопроса, решить своими силами ту или иную проблему иногда бывает непросто. Но даже из самой, на первый взгляд, безвыходной ситуации, всегда можно найти правильный путь. Или его подсказать. Мы собрали три непростых истории белорусов. Теперь у каждой – счастливый финал. Правда, вначале стучаться пришлось не в одни двери. Всё разрешилось, по справедливости.

Когда Людмиле было девять лет, ее маму лишили родительских прав. Интернаты сменяли приемные семьи. Училась на швею в Могилеве. Но нашла себя в Дрибине. В посёлке познакомилась с будущим супругом. Недавно у пары родился ребенок. Семейного счастья стало больше, а вот места в общежитии – как раз наоборот. Была уверена, жилищный вопрос решится. Ведь как сирота, имеет право на жилье от государства. Да вот только в исполкоме оказалось иначе: по бумагам у Людмилы уже есть дом в родной деревне.

Людмила Медведева: «Они сказали: "Ну мать же собственником считается этого дома, за тобой закрепили этот дом, как за сиротой. Так пускай мать разменяет этот дом на две однокомнатные квартиры себе и тебе". Тут вот батареи, очевидно, что срезаны и розетка. Она не пригодна. Мне говорили, что он пригоден, что спокойно можно заселяться и жить».

13 лет домом никто не занимался. Исправил бы ситуацию капитальный ремонт? Возможно. Но где маме в декрете взять на него деньги? И судя по фото того самого дома, немалые. Не раз за помощью обращалась к районным властям. По совету знакомых, написала электронное обращение в Администрацию Президента. Радостные вести не заставили долго ждать. Людмилу поставили на очередь.

Многолетние скитания точно позади у 27-летней Марины из Витебска. Теперь в приоритете – обустройство семейного быта. Хлопот немало – на руках четверо детей и собака. Но к трудностям девушке не привыкать. В 16 лет она стала фактически сиротой. Родителей жизнь Марины интересовала куда меньше, чем собственная. На руках не оказалось ни паспорта, ни прописки, ни образования, ни крыши над головой.

Марина Дутиева, многодетная мама: «За свои 27 лет я его три раза видела – отца. Два месяца назад ездила. Плохо было я приехала, а он меня не нашёл за 27 лет».

Чтобы решить жизненно-важный вопрос, за помощью обратилась в Администрацию Президента. Активное участие в её судьбе дальше приняли городские власти. Помогли с документами, временно определили в общежитие. Смогла получить пособие в связи с рождением ребёнка. Теперь жить большой семьей учатся уже в собственной квартире.

Марина Дутиева, многодетная мама: «Сейчас уже получаю пособие, квартиру в январе месяце получила, 13-го у меня День рождения, а 14-го я получила квартиру. Вот такой подарок. Правда, трёхкомнатная без отделки, но уже своё».

Скоро по соседству появится новая школа – это для детей. А для себя Марина уже присмотрела будущее место работы.

И без специальных приборов понятно – уровень шума здесь знатно превышает. Курсируют поезда, рядом – с еще большей интенсивностью – машины. Посторонние звуки, конечно, можно игнорировать, когда это временно. Именно так себя уверяли жильцы одной из многоэтажек агрогородка Ждановичи, когда получали дом. Шесть лет назад. Алексей Сапрыкин заселился одним из первых. Правда, вместо спокойной семейной жизни, мужчина обрел головную боль в прямом и переносном смысле.

Алексей Сапрыкин: «Наш дом строился тяжело. Около девяти лет. Недобросовестный застройщик. Жильцы дома вынуждены были дойти до Администрации Президента. Дом был построен под непосредственным контролем Администрации. Чиновники, чтобы быстрее отрапортовать окончание строительства, сдали дом без шумозащитного экрана, было обещано гарантийное письмо».

За это время жильцы успели приспособиться и к шуму, и к еще большей напасти для здоровья – пыли. Мыть окна в квартире стало бесполезно. А будильники заменили поезда.

Алексей Сапрыкин: «Дело сдвинулось с мертвой точки только при обращении в Госконтроль. Мы стоим за экраном проезжают машины, шума машин практически не слышно».

Дальше решать проблему подключился Миноблисполком, депутаты. С конца февраля у дома – тихая гавань. Жильцы смело открывают окна, но чаще любят прогуливаться у дороги с детьми. Ни шума, ни пыли, ни ветра. Все за щитом. Только солнечные лучи и пропускает, а им тут и рады!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram