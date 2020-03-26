24 марта по согласованию с Минским областным исполнительным комитетом на должность директора открытого акционерного общества «Новая жизнь» назначен Юрий Михайлович ЯРОШ, занимавший должность заместителя директора по механизации ОАО «Новая жизнь».
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Назначен новый директор ОАО «Новая жизнь»
27.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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24 марта по согласованию с Минским областным исполнительным комитетом на должность директора открытого акционерного общества «Новая жизнь» назначен Юрий...
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