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Только не с ними! Продукты, с которыми опасно есть жареный картофель

26.03.2020 20:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Только не с ними! Продукты, с которыми опасно есть жареный картофель
Жареный картофель сам по себе является довольно тяжёлым блюдом. Оно очень сильно нагружает пищеварительную систему. Именно поэтому его не следует употреблять вместе с другой тяжёлой едой. Это может привести к сбоям пищеварения. Об этом сообщает Medikforum.

Так, хлеб способен усугубить негативное влияние жареной картошки, из-за содержания в нём концентрированного крахмала. В данном случае желудку для переваривания потребуется больше желудочного сока. Это приведёт к разрушению его слизистой. 

Также жареный картофель нельзя запивать алкоголем. Такое сочетание сильно нагружает почки.

Несмотря на то, что жареный картофель и мясо являются классическим сочетанием, этот дуэт губителен для здоровья. Так, желудку нужно будет переваривать одновременно и белки, и жиры, и углеводы. А это довольно сложная задача. Из-за этого пища будет долгое время задерживаться в желудочно-кишечном тракте.

К несварению может привести и употребление жареной картошки с помидорами, которые делают крахмал практически неусваиваемым.

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Жареный картофель сам по себе является довольно тяжёлым блюдом. Оно очень сильно нагружает пищеварительную систему. Именно поэтому его не следует употреблять...
 
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