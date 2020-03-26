Только не с ними! Продукты, с которыми опасно есть жареный картофель

Источник материала: ОНТ

Жареный картофель сам по себе является довольно тяжёлым блюдом. Оно очень сильно нагружает пищеварительную систему. Именно поэтому его не следует употреблять вместе с другой тяжёлой едой. Это может привести к сбоям пищеварения. Об этом сообщает Medikforum.





Так, хлеб способен усугубить негативное влияние жареной картошки, из-за содержания в нём концентрированного крахмала. В данном случае желудку для переваривания потребуется больше желудочного сока. Это приведёт к разрушению его слизистой.





Также жареный картофель нельзя запивать алкоголем. Такое сочетание сильно нагружает почки.



Несмотря на то, что жареный картофель и мясо являются классическим сочетанием, этот дуэт губителен для здоровья. Так, желудку нужно будет переваривать одновременно и белки, и жиры, и углеводы. А это довольно сложная задача. Из-за этого пища будет долгое время задерживаться в желудочно-кишечном тракте.



К несварению может привести и употребление жареной картошки с помидорами, которые делают крахмал практически неусваиваемым.

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