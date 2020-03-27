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В Великобритании продажи бумажных книг выросли на треть

27.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Великобритании продажи бумажных книг выросли на треть

Объемы продаж бумажных книг выросли на 35% за неделю, сообщает The Guardian.

Рост читательского интереса связан с тем, что у людей появилось много свободного времени. Наибольшим спросом пользуется классическая литература: «Сто лет одиночества» и «Любовь по время холеры» Габриэля Гарсиа Маркеса и «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, а также объемные современные романы.

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Объемы продаж бумажных книг выросли на 35% за неделю, сообщает The Guardian. Рост читательского интереса связан с тем, что у людей появилось много свободного времени....
 
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