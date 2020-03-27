В Великобритании продажи бумажных книг выросли на треть

Источник материала: ОНТ

Объемы продаж бумажных книг выросли на 35% за неделю, сообщает The Guardian.

Рост читательского интереса связан с тем, что у людей появилось много свободного времени. Наибольшим спросом пользуется классическая литература: «Сто лет одиночества» и «Любовь по время холеры» Габриэля Гарсиа Маркеса и «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, а также объемные современные романы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram