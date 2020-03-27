Не забудьте пристегнуться! Сегодня Единый день безопасности дорожного движения

Источник материала: ОНТ

Смена сезонов – по статистике самое опасное время на дорогах. Сегодня по всей стране пройдёт Единый день безопасности дорожного движения.

Особое внимание инспекторы уделят использованию ремней безопасности. Масштабная проверка коснётся и других средств пассивной защиты: шлемов, детских автокресел и других удерживающих устройств. Это страховка, которой не стоит пренебрегать. ГАИ напоминает: пристёгнутый ремень спасает жизнь при аварии в 70% случаев.

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