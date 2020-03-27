ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Едва не убил, но так и не женился. Что произошло между Квентином Тарантино и его музой Умой Турман

27.03.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Так было или не было?» — этот вопрос волнует публику с тех самых пор, как Тарантино назвал Уму Турман своей музой (то есть почти три десятка лет). И хотя Тарантино утверждает, что ничего не было, поклонники и пресса уверены в обратном. О том, как на самом деле развивались отношения Квентина и Умы и почему их постоянно подозревали в романе, выясняем в день рождения режиссера.


Их история началась в начале 90-х, когда Тарантино задумал снимать свое легендарное «Криминальное чтиво». До Умы на роль Мии Уоллес рассматривались и другие актрисы (в частности — Мег Райан и Мишель Пфайфер). Но, познакомившись с Турман, режиссер уже не видел в амплуа Мии никого, кроме нее.


Для того чтобы утвердить Уму на одну из ключевых ролей, Тарантино пришлось изрядно попотеть. Во-первых, по слухам, Турман не горела желанием сниматься в фильме (почему — никто не знает). Во-вторых, актрису «забраковал» ныне скандально известный продюсер Харви Вайнштейн: он настаивал на более известных кандидатках. Однако Квентин свое мнение отстоял.

Кстати, один из самых запоминающихся киноэпизодов — босой твист — также случился лишь благодаря таланту Тарантино убеждать. Турман была категорически против этого дубля: обладательница внушительного (42-го) размера стоп, она ужасно стеснялась сниматься без обуви. Но Квентин, знатный любитель женских лодыжек, смог убедить свою музу.

Возможно, уже тогда, на съемках, между Квентином и Умой промелькнула искра. Но виду они не подавали и публике презентовали себя как коллеги. А спустя пару лет Турман пресекла все домыслы по поводу романа с Тарантино: она вышла замуж за актера Итана Хоука.

Квентин как раз готовился к съемкам «Убить Билла» (главная роль в котором без раздумий была отдана именно Уме), когда Турман забеременела. Режиссер отнесся к ситуации с пониманием и… просто перенес съемки. Ведь этот сценарий он писал под свою музу и заменять ее другой актрисой не собирался.


Дождавшись возвращения Умы из декрета, Тарантино тут же приступил к съемкам. И тут в творческом тандеме случился разлад: из-за режиссерской задумки актриса попала в автокатастрофу. По словам Умы (призналась она в этом, кстати, лишь спустя много лет), Квентин настоял на том, чтобы она прокатилась за рулем кабриолета сама, не прибегая к помощи каскадера.

«Квентин вошел в мой трейлер, он не хотел слышать нет, как и любой режиссер, — вспоминает актриса. — Он был в ярости, потому что мы уже потратили много времени. Я была напугана. Он сказал: «Я обещаю, что машина в порядке, там прямая дорога».

Но оказалось, что дорога не такая уж прямая. Ума получила несколько серьезных переломов.

К слову, когда история с аварией всплыла в СМИ, Тарантино поспешил оправдаться: мол, все было не так.

«Я не был в ярости, я не заходил в трейлер Умы и не кричал на нее, чтобы она села за руль этой машины, — заявил он и признал, что этот инцидент сильно сказался на их с Умой отношениях. — Это продолжалось около двух-трех лет. Но мы никогда не считали, что доверие между нами утеряно. Потребовалось несколько лет, чтобы вернуться к тому, что было».


За эти самые несколько лет Турман успела расстаться с мужем. Развод был болезненным: его причиной стали постоянные измены Хоука. Однако за поддержкой к Квентину Ума не пошла — напротив, она с головой окунулась в новый роман. На сей раз избранником стал финансист Арпад Бюссон.

А что же Тарантино, спросите вы? Осознав, что его муза в очередной раз занята, он заявил: до 60 обзаводиться спутницей жизни не собирается. «Пока я сделал именно такой выбор и пойду по одной дороге, поскольку это мое время, чтобы делать фильмы».

Почему именно до 60, режиссер не пояснил. Впрочем, ждать так долго ему не пришлось: когда Квентину было чуть за 50, Турман со скандалом рассталась со своим французским ухажером и упала в объятия старого друга.


О том, что эта дружба наконец переросла в нечто большее, пресса заговорила после совместного выхода пары в рамках Каннского кинофестиваля в 2014-м. Тарантино и Турман постоянно переглядывались, улыбались друг другу и даже украдкой держались за руки — все говорило о том, что они вместе. А потом поползли слухи, что звезды съехались.

Интересно, что никто из них этот факт (как, впрочем, и роман) не подтвердил. Напротив, Тарантино уверял, что между ним и Умой ничего нет. Но журналисты и поклонники свято верили: творец и его муза обрели свое счастье.


Как бы там ни было, пару лет спустя иллюзия счастья была разрушена. Ума поведала общественности о той самой аварии (а еще заявила, что Тарантино не защитил ее от домогательств Харви Вайнштейна), чем знатно опустила режиссера в глазах общественности. А Квентин внезапно объявил о помолвке с израильской певицей на 20 лет моложе него самого — Даниэлой Пик.

По слухам, познакомились и впервые сошлись они еще в далеком 2009-м — как раз тогда, когда Турман была в отношениях с Бюссоном.

Похоже, на этом личная история Квентина и Умы действительно закончилась: режиссер стал примерным семьянином и даже отцом (в феврале этого года у четы Тарантино родился сын). Но их творческий тандем, похоже, все еще в деле: недавно режиссер обмолвился о том, что пишет сценарий к третьей части «Убить Билла».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, как на самом деле развивались отношения Квентина и Умы и почему их постоянно подозревали в романе, выясняем в день рождения режиссера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не забудьте пристегнуться! Сегодня Единый день безопасности дорожного движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика