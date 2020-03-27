Едва не убил, но так и не женился. Что произошло между Квентином Тарантино и его музой Умой Турман

Источник материала: Tut.by

«Так было или не было?» — этот вопрос волнует публику с тех самых пор, как Тарантино назвал Уму Турман своей музой (то есть почти три десятка лет). И хотя Тарантино утверждает, что ничего не было, поклонники и пресса уверены в обратном. О том, как на самом деле развивались отношения Квентина и Умы и почему их постоянно подозревали в романе, выясняем в день рождения режиссера.





Их история началась в начале 90-х, когда Тарантино задумал снимать свое легендарное «Криминальное чтиво». До Умы на роль Мии Уоллес рассматривались и другие актрисы (в частности — Мег Райан и Мишель Пфайфер). Но, познакомившись с Турман, режиссер уже не видел в амплуа Мии никого, кроме нее.





Для того чтобы утвердить Уму на одну из ключевых ролей, Тарантино пришлось изрядно попотеть. Во-первых, по слухам, Турман не горела желанием сниматься в фильме (почему — никто не знает). Во-вторых, актрису «забраковал» ныне скандально известный продюсер Харви Вайнштейн: он настаивал на более известных кандидатках. Однако Квентин свое мнение отстоял.

Кстати, один из самых запоминающихся киноэпизодов — босой твист — также случился лишь благодаря таланту Тарантино убеждать. Турман была категорически против этого дубля: обладательница внушительного (42-го) размера стоп, она ужасно стеснялась сниматься без обуви. Но Квентин, знатный любитель женских лодыжек, смог убедить свою музу.

Возможно, уже тогда, на съемках, между Квентином и Умой промелькнула искра. Но виду они не подавали и публике презентовали себя как коллеги. А спустя пару лет Турман пресекла все домыслы по поводу романа с Тарантино: она вышла замуж за актера Итана Хоука.

Квентин как раз готовился к съемкам «Убить Билла» (главная роль в котором без раздумий была отдана именно Уме), когда Турман забеременела. Режиссер отнесся к ситуации с пониманием и… просто перенес съемки. Ведь этот сценарий он писал под свою музу и заменять ее другой актрисой не собирался.





Дождавшись возвращения Умы из декрета, Тарантино тут же приступил к съемкам. И тут в творческом тандеме случился разлад: из-за режиссерской задумки актриса попала в автокатастрофу. По словам Умы (призналась она в этом, кстати, лишь спустя много лет), Квентин настоял на том, чтобы она прокатилась за рулем кабриолета сама, не прибегая к помощи каскадера.

«Квентин вошел в мой трейлер, он не хотел слышать нет, как и любой режиссер, — вспоминает актриса. — Он был в ярости, потому что мы уже потратили много времени. Я была напугана. Он сказал: «Я обещаю, что машина в порядке, там прямая дорога».

Но оказалось, что дорога не такая уж прямая. Ума получила несколько серьезных переломов.

К слову, когда история с аварией всплыла в СМИ, Тарантино поспешил оправдаться: мол, все было не так.

«Я не был в ярости, я не заходил в трейлер Умы и не кричал на нее, чтобы она села за руль этой машины, — заявил он и признал, что этот инцидент сильно сказался на их с Умой отношениях. — Это продолжалось около двух-трех лет. Но мы никогда не считали, что доверие между нами утеряно. Потребовалось несколько лет, чтобы вернуться к тому, что было».





За эти самые несколько лет Турман успела расстаться с мужем. Развод был болезненным: его причиной стали постоянные измены Хоука. Однако за поддержкой к Квентину Ума не пошла — напротив, она с головой окунулась в новый роман. На сей раз избранником стал финансист Арпад Бюссон.

А что же Тарантино, спросите вы? Осознав, что его муза в очередной раз занята, он заявил: до 60 обзаводиться спутницей жизни не собирается. «Пока я сделал именно такой выбор и пойду по одной дороге, поскольку это мое время, чтобы делать фильмы».

Почему именно до 60, режиссер не пояснил. Впрочем, ждать так долго ему не пришлось: когда Квентину было чуть за 50, Турман со скандалом рассталась со своим французским ухажером и упала в объятия старого друга.





О том, что эта дружба наконец переросла в нечто большее, пресса заговорила после совместного выхода пары в рамках Каннского кинофестиваля в 2014-м. Тарантино и Турман постоянно переглядывались, улыбались друг другу и даже украдкой держались за руки — все говорило о том, что они вместе. А потом поползли слухи, что звезды съехались.

Интересно, что никто из них этот факт (как, впрочем, и роман) не подтвердил. Напротив, Тарантино уверял, что между ним и Умой ничего нет. Но журналисты и поклонники свято верили: творец и его муза обрели свое счастье.





Как бы там ни было, пару лет спустя иллюзия счастья была разрушена. Ума поведала общественности о той самой аварии (а еще заявила, что Тарантино не защитил ее от домогательств Харви Вайнштейна), чем знатно опустила режиссера в глазах общественности. А Квентин внезапно объявил о помолвке с израильской певицей на 20 лет моложе него самого — Даниэлой Пик.

По слухам, познакомились и впервые сошлись они еще в далеком 2009-м — как раз тогда, когда Турман была в отношениях с Бюссоном.

Похоже, на этом личная история Квентина и Умы действительно закончилась: режиссер стал примерным семьянином и даже отцом (в феврале этого года у четы Тарантино родился сын). Но их творческий тандем, похоже, все еще в деле: недавно режиссер обмолвился о том, что пишет сценарий к третьей части «Убить Билла».