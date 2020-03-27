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Таинственные, многогранные, обворожительные — женским образам посвящена выставка в Гомеле

27.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

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Выставка графики и живописи «Женский образ в изобразительном искусстве» открывается сегодня в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Таинственные, многогранные, обворожительные — женским образам посвящена выставка в Гомеле

В экспозиции — работы из собрания музея. О таинственности, красоте женщин расскажут картины пяти художников. Например, посетители увидят «Полесскую Мадонну» Роберта Ландарского, прочувствуют «Тревожное счастье» Марии Егоровой, познакомятся с «Портретом Сливицкой» Елены Машковцевой. Впервые широкой публике будет представлена «Анна» Надежды Репиной, некоторые произведения Надежды Барай.

Образ женщины вдохновлял мастеров кисти во все времена. «Мать, дочь, возлюбленная и незнакомка еще в древности становились героинями живописных произведений. Женщина неповторима и многогранна, поэтому художники не могут устоять перед красотой и пробуют уловить мимолетный взгляд, легкое движение, раскрыть потаенные черты характера и изобразить своей кистью правдивый, прекрасный образ», — отметили в учреждении.

Обворожительные героини появляются на полотнах наших современников ничуть не реже. Авторы изображают разных женщин со своими историями и характерами, познакомится с которыми и приглашает экспозиция во дворце.

Выставка «Женский образ в изобразительном искусстве» будет работать до середины мая.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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Выставка графики и живописи "Женский образ в изобразительном искусстве" открывается сегодня в Гомеле во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили...
 
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