ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правительство готовит документ для поддержки экономической сферы

27.03.2020 08:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Правительство готовит документ для поддержки экономической сферы

Мировая экономика переживает сложные времена. Закрытые границы и карантин в соседних государствах влияют на финансовую стабильность во всём регионе. И вопрос, как минимизировать негативные последствия, сегодня актуален как никогда. 

Внешние вызовы требуют гибкой и эффективной экономической стратегии. Задачу по её формированию на недавнем совещании с правительством поставил Президент. Глава государства требует от чиновников оперативных решений.  И, как заявили накануне в Совмине, комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики, практически готов. В ближайшее время документ представят Главе государства.  Основная задача – поддержать бизнес и наиболее уязвимые отрасли.  

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси: «Они реализуются во многих странах в таких направлениях как бюджетная налоговая политика, возможность предоставления налоговых каникул. Будет блок по мерам, принимаемым на потребительском рынке и небольшой блок мер, связанных с совместной работой в рамках Евразийского экономического союза». 

Оперативные решения уже принял Национальный Банк. Существенные послабления коснутся сферы кредитования. Будут смягчены ограничения по предоставлению кредитов различным субъектам хозяйствования, снижены требования по погашению валютных займов  и ослаблены критерии по созданию резервов. В непростых экономических условиях это позволит предприятиям на упрощённых условиях брать кредиты и в целом облегчит деятельность реального сектора экономики. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировая экономика переживает сложные времена. Закрытые границы и карантин в соседних государствах влияют на финансовую стабильность во всём регионе. И вопрос, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Таинственные, многогранные, обворожительные — женским образам посвящена выставка в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика