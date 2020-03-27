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Правительство готовит документ для поддержки экономической сферы
Источник материала: ОНТ
Мировая экономика переживает сложные времена. Закрытые границы и карантин в соседних государствах влияют на финансовую стабильность во всём регионе. И вопрос, как минимизировать негативные последствия, сегодня актуален как никогда.
Внешние вызовы требуют гибкой и эффективной экономической стратегии. Задачу по её формированию на недавнем совещании с правительством поставил Президент. Глава государства требует от чиновников оперативных решений. И, как заявили накануне в Совмине, комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики, практически готов. В ближайшее время документ представят Главе государства. Основная задача – поддержать бизнес и наиболее уязвимые отрасли.
Оперативные решения уже принял Национальный Банк. Существенные послабления коснутся сферы кредитования. Будут смягчены ограничения по предоставлению кредитов различным субъектам хозяйствования, снижены требования по погашению валютных займов и ослаблены критерии по созданию резервов. В непростых экономических условиях это позволит предприятиям на упрощённых условиях брать кредиты и в целом облегчит деятельность реального сектора экономики.
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Мировая экономика переживает сложные времена. Закрытые границы и карантин в соседних государствах влияют на финансовую стабильность во всём регионе. И вопрос, как...
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