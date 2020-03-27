Правительство готовит документ для поддержки экономической сферы

Источник материала: ОНТ

Мировая экономика переживает сложные времена. Закрытые границы и карантин в соседних государствах влияют на финансовую стабильность во всём регионе. И вопрос, как минимизировать негативные последствия, сегодня актуален как никогда.

Внешние вызовы требуют гибкой и эффективной экономической стратегии. Задачу по её формированию на недавнем совещании с правительством поставил Президент. Глава государства требует от чиновников оперативных решений. И, как заявили накануне в Совмине, комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики, практически готов. В ближайшее время документ представят Главе государства. Основная задача – поддержать бизнес и наиболее уязвимые отрасли.

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси: «Они реализуются во многих странах в таких направлениях как бюджетная налоговая политика, возможность предоставления налоговых каникул. Будет блок по мерам, принимаемым на потребительском рынке и небольшой блок мер, связанных с совместной работой в рамках Евразийского экономического союза».

Оперативные решения уже принял Национальный Банк. Существенные послабления коснутся сферы кредитования. Будут смягчены ограничения по предоставлению кредитов различным субъектам хозяйствования, снижены требования по погашению валютных займов и ослаблены критерии по созданию резервов. В непростых экономических условиях это позволит предприятиям на упрощённых условиях брать кредиты и в целом облегчит деятельность реального сектора экономики.

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