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Два факта хищений из сельскохозяйственных организаций выявили правоохранители

27.03.2020 09:46 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сразу два факта хищений из сельскохозяйственных организаций выявили правоохранители в Гродненской области. В обоих случаях злоумышленники поздним вечером перевозили похищенное на легковых автомобилях, но их остановила дорожная милиция. Во время проверки машин инспекторы и обнаружили подозрительные мешки. Как выяснилось, в Островецком районе 290 килограммов кукурузы похитил сторож хозяйства, а в Зельвенском 300 килограммов муки присвоила заведующая фермой. По обоим фактам составлены административные протоколы по статье "Мелкое хищение".
 
 
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Сразу два факта хищений из сельскохозяйственных организаций выявили правоохранители в Гродненской области. В обоих случаях злоумышленники поздним вечером...
 
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