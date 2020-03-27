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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Два факта хищений из сельскохозяйственных организаций выявили правоохранители Сразу два факта хищений из сельскохозяйственных организаций выявили правоохранители в Гродненской области. В обоих случаях злоумышленники поздним вечером...

Сразу два факта хищений из сельскохозяйственных организаций выявили правоохранители в Гродненской области. В обоих случаях злоумышленники поздним вечером перевозили похищенное на легковых автомобилях, но их остановила дорожная милиция. Во время проверки машин инспекторы и обнаружили подозрительные мешки. Как выяснилось, в Островецком районе 290 килограммов кукурузы похитил сторож хозяйства, а в Зельвенском 300 килограммов муки присвоила заведующая фермой. По обоим фактам составлены административные протоколы по статье "Мелкое хищение".