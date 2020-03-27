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Завернула в пакет и выбросила в мусорку: жительницу Ивацевичского района обвиняют в убийстве младенца
Источник материала: ОНТ
Жительница Ивацевичского района обвиняется в убийстве новорождённого ребёнка в 2005 году. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.
Тело младенца обнаружили в ноябре 2005 года на мусорной свалке в Ивацевичском районе. В результате было возбуждено уголовное дело.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребёнок родился живым. Благодаря исследованию вещественных доказательств удалось выявить генотип ребёнка, а также женщины, которая могла быть его биологической матерью. Однако тогда установить её личность не удалось.
Прдолжалась работа по раскрытию преступления. Эксперты изучили несколько сотен образцов генотипов женщин. В ноябре 2019 года мать сотрудники правоохранительных органов нашли мать ребёнка.
Расследование установило, что осенью 2005 года обвиняемая родила у себя дома жизнеспособного малыша. Однако через некоторое время она перекрыла младенцу дыхательные пути. В результате малыш скончался. Чтобы скрыть преступление, женщина завернула тело младенца в полимерный пакет, после чего выбросила его в мусорный контейнер у дома.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 139 "Убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии" УК. Женщину заключили под стражу.
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Завернула в пакет и выбросила в мусорку: жительницу Ивацевичского района обвиняют в убийстве младенца
Жительница Ивацевичского района обвиняется в убийстве новорождённого ребёнка в 2005 году. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси. Тело младенца...
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