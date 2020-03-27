На черный день. Вклады, которые можно забрать в любое время

FINANCE.TUT.BY собрал все предложения белорусских банков в сегменте депозитов до востребования. Да, это те самые, с которых можно отозвать сумму в любое время. Практически у всех представленных в обзоре вариантов фиксированные ставки и для открытия депозита минимальная сумма первоначального взноса не установлена.
Вариантов таких вкладов, сразу скажем, совсем немного, а проценты очень низкие. Но это вариант для тех, кто не хочет хранить деньги «под матрасом» — в банке все-таки надежнее, чем дома.
Банк
Валюта
Ставка
Белагропромбанк
BYN
0,1%
USD
0,1%
EUR
0,1%
RUB
0,1%
Банк БелВЭБ
BYN
3%
USD
0,04%
EUR
0,001%
RUB
0,1%
Белгазпромбанк
BYN
0,001%
USD
0,001%
EUR
0,001%
RUB
0,001%
Белинвестбанк
BYN
3%
USD
0,01%
EUR
0,01%
RUB
0,01%
Paritetbank
BYN
3%
USD
0,2%
EUR
0,01%
RUB
0,2%
Банк
Валюта
Ставка
Белагропромбанк
BYN
0,1%
USD
0,1%
EUR
0,1%
RUB
0,1%
Банк БелВЭБ
BYN
3%
USD
0,04%
EUR
0,001%
RUB
0,1%
Белгазпромбанк
BYN
0,001%
USD
0,001%
EUR
0,001%
RUB
0,001%
Белинвестбанк
BYN
3%
USD
0,01%
EUR
0,01%
RUB
0,01%
Paritetbank
BYN
3%
USD
0,2%
EUR
0,01%
RUB
0,2%
Еще один вариант вкладов, которые можно забрать в любой момент, предлагает Абсолютбанк: здесь есть индивидуальный вклад с индивидуальными условиями, с минимальным сроком от 3 дней, но с ограничением по минимальной сумме — 5 тысяч рублей в эквиваленте.