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На черный день. Вклады, которые можно забрать в любое время

27.03.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY собрал все предложения белорусских банков в сегменте депозитов до востребования. Да, это те самые, с которых можно отозвать сумму в любое время. Практически у всех представленных в обзоре вариантов фиксированные ставки и для открытия депозита минимальная сумма первоначального взноса не установлена.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вариантов таких вкладов, сразу скажем, совсем немного, а проценты очень низкие. Но это вариант для тех, кто не хочет хранить деньги «под матрасом» — в банке все-таки надежнее, чем дома.

Банк

Валюта

Ставка

Белагропромбанк

BYN

0,1%

USD

0,1%

EUR

0,1%

RUB

0,1%

Банк БелВЭБ

BYN

3%

USD

0,04%

EUR

0,001%

RUB

0,1%

Белгазпромбанк

BYN

0,001%

USD

0,001%

EUR

0,001%

RUB

0,001%

Белинвестбанк

BYN

3%

USD

0,01%

EUR

0,01%

RUB

0,01%

Paritetbank

BYN

3%

USD

0,2%

EUR

0,01%

RUB

0,2%

Банк

Валюта

Ставка

Белагропромбанк

BYN

0,1%

USD

0,1%

EUR

0,1%

RUB

0,1%

Банк БелВЭБ

BYN

3%

USD

0,04%

EUR

0,001%

RUB

0,1%

Белгазпромбанк

BYN

0,001%

USD

0,001%

EUR

0,001%

RUB

0,001%

Белинвестбанк

BYN

3%

USD

0,01%

EUR

0,01%

RUB

0,01%

Paritetbank

BYN

3%

USD

0,2%

EUR

0,01%

RUB

0,2%

Еще один вариант вкладов, которые можно забрать в любой момент, предлагает Абсолютбанк: здесь есть индивидуальный вклад с индивидуальными условиями, с минимальным сроком от 3 дней, но с ограничением по минимальной сумме — 5 тысяч рублей в эквиваленте.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY собрал все предложения белорусских банков в сегменте депозитов до востребования. Да, те самые, с которых можно отозвать сумму в любое время года.
 
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