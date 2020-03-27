На черный день. Вклады, которые можно забрать в любое время

Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY собрал все предложения белорусских банков в сегменте депозитов до востребования. Да, это те самые, с которых можно отозвать сумму в любое время. Практически у всех представленных в обзоре вариантов фиксированные ставки и для открытия депозита минимальная сумма первоначального взноса не установлена.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вариантов таких вкладов, сразу скажем, совсем немного, а проценты очень низкие. Но это вариант для тех, кто не хочет хранить деньги «под матрасом» — в банке все-таки надежнее, чем дома.

Банк Валюта Ставка Белагропромбанк BYN 0,1% USD 0,1% EUR 0,1% RUB 0,1% Банк БелВЭБ BYN 3% USD 0,04% EUR 0,001% RUB 0,1% Белгазпромбанк BYN 0,001% USD 0,001% EUR 0,001% RUB 0,001% Белинвестбанк BYN 3% USD 0,01% EUR 0,01% RUB 0,01% Paritetbank BYN 3% USD 0,2% EUR 0,01% RUB 0,2%

Банк Валюта Ставка Белагропромбанк BYN 0,1% USD 0,1% EUR 0,1% RUB 0,1% Банк БелВЭБ BYN 3% USD 0,04% EUR 0,001% RUB 0,1% Белгазпромбанк BYN 0,001% USD 0,001% EUR 0,001% RUB 0,001% Белинвестбанк BYN 3% USD 0,01% EUR 0,01% RUB 0,01% Paritetbank BYN 3% USD 0,2% EUR 0,01% RUB 0,2%

Еще один вариант вкладов, которые можно забрать в любой момент, предлагает Абсолютбанк: здесь есть индивидуальный вклад с индивидуальными условиями, с минимальным сроком от 3 дней, но с ограничением по минимальной сумме — 5 тысяч рублей в эквиваленте.