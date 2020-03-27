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В Беларусбанке отменили ограничения на валютно-обменные операции по картам
Источник материала: Tut.by
В четверг, 26 марта Беларусбанк валюты по карточкам">сообщил на своем сайте о том, что вводит ограничения на валютно-обменные операции по картам. Однако уже 27 марта эти ограничения были сняты. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в банке.
— На текущий момент ограничений не установлено, — сказали в контакт-центре банка.
Напомним, в предыдущем сообщении говорилось о временном запрете на снятие валюты с рублевых карточек, переводы с рублевых карт на валютные, пополнение валютных карт рублями и так далее.
Ранее валютно-обменные операции по картам также ограничивал банк ВТБ Беларусь. Однако позже банк
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В контакт-центре банка заверили, что никаких ограничений нет.
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