В Беларусбанке отменили ограничения на валютно-обменные операции по картам

Источник материала: Tut.by

В четверг, 26 марта Беларусбанк валюты по карточкам">сообщил на своем сайте о том, что вводит ограничения на валютно-обменные операции по картам. Однако уже 27 марта эти ограничения были сняты. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в банке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

— На текущий момент ограничений не установлено, — сказали в контакт-центре банка.

Напомним, в предыдущем сообщении говорилось о временном запрете на снятие валюты с рублевых карточек, переводы с рублевых карт на валютные, пополнение валютных карт рублями и так далее.

Ранее валютно-обменные операции по картам также ограничивал банк ВТБ Беларусь. Однако позже банк снял это ограничение и объяснил его техническим сбоем.