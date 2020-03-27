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Велосипедист ошарашил водителя своим поведением и показал, как не надо делать
27.03.2020 10:20 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Автор, предоставивший в наше распоряжение запись инцидента, удивляется - мол, спокойно относится в "двухколёсным", но это уже перебор.
Велосипедист довольно опасно маневрирует по проезжей части, да ещё и "без рук".
Так делать нельзя, очень плохой пример показал велосипедист.
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