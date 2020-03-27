Велосипедист ошарашил водителя своим поведением и показал, как не надо делать

Источник материала: Виртуальный Брест

Автор, предоставивший в наше распоряжение запись инцидента, удивляется - мол, спокойно относится в "двухколёсным", но это уже перебор.





Велосипедист довольно опасно маневрирует по проезжей части, да ещё и "без рук".

Так делать нельзя, очень плохой пример показал велосипедист.