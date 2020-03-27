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Велосипедист ошарашил водителя своим поведением и показал, как не надо делать

27.03.2020 10:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Автор, предоставивший в наше распоряжение запись инцидента, удивляется - мол, спокойно относится в "двухколёсным", но это уже перебор.

Велосипедист ошарашил водителя своим поведением и показал, как не надо делать

Велосипедист довольно опасно маневрирует по проезжей части, да ещё и "без рук".

Так делать нельзя, очень плохой пример показал велосипедист.

 
 
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  Автор, предоставивший в наше распоряжение запись инцидента, удивляется - мол, спокойно относится в "двухколёсным", но это уже перебор. Велосипедист довольно...
 
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