ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Купаловский будет транслировать «Паўлінку» онлайн. Какие ещё спектакли покажут в Международный день театра

27.03.2020 11:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 марта во всем мире отмечают свой профессиональный праздник работники театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день вот уже полвека традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». На сегодняшний день в Беларуси насчитывается 29 профессиональных подмостков.

Купаловский будет транслировать «Паўлінку» онлайн. Какие ещё спектакли покажут в Международный день театра

Несмотря на непростую ситуацию, свой праздник театралы по всей стране отметят премьерами и любимыми постановками. Конечно, с учетом безопасности зрителей и сотрудников.

Так, например, драмтеатр имени Горького репетирует «Братьев Карамазовых». В Театре-студии киноактера также проходит премьера интригующей комедии. Поклонников оперного жанра порадуют концертами в Большом. Кстати, в 2020 году сезон продлят аж до июля.

Купаловский будет транслировать «Паўлінку» онлайн. Какие ещё спектакли покажут в Международный день театра

Ну а Национальный академический театр имени Янки Купалы вечером приглашает на легендарную «Паўлінку». Театр впервые организует онлайн-проект, когда спектакли будут транслироваться в прямом эфире на весь мир.

Купаловский будет транслировать «Паўлінку» онлайн. Какие ещё спектакли покажут в Международный день театра

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 27 марта во всем мире отмечают свой профессиональный праздник работники театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день вот уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
В первой «пост-сталинке» Минска продают квартиру советского дипломата. Соседями были Машеров и Сурганов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика