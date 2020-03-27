МУСОР ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА!

Источник материала: Кировец

Сегодня загрязнение почвы и водоемов бытовыми отходами приобрело глобальный характер. Раньше проблема мусора считалась чисто городской. Сейчас деревни также страдают от него.

Особую проблему начинает приобретать загрязнение мусором территорий вокруг дачных участков, индивидуальных домовладений, иногда они превращаются в самые настоящие свалки. На пустырях, в лесных массивах, вдоль автомобильных дорог сваливают, несмотря на запреты, самые разнообразные отходы. Самое печальное в том, что многие люди не видят в этом серьезной проблемы. Не понимают и не хотят понимать, что этот мусор вернется к каждому из них на участок в виде загрязненной грунтовой воды, токсичной пыли. Воду из колодца пить станет невозможно, овощи и ягоды будут отравлены и непригодны в пищу, поскольку ядовитые вещества, оказывающиеся на свалках, проникают в подземные воды, которые часто используются в качестве источников питьевой воды, развеиваются ветрами по окрестностям и тем самым наносят ущерб окружающей среде. Кроме того, в результате процессов гниения без доступа воздуха образуются различные газы, которые также не освежают атмо­сферу вокруг свалки. Некоторые продукты гниения способны самовоспламеняться, поэтому на свалках регулярно возникают пожары, в атмосферу выбрасываются сажа, фенол, бензапирен и прочие ядовитые вещества.

Приведенные сведения показывают, что утилизация мусора – дело непростое и небезопасное, но вместе с тем важное. И данная работа должна проводиться каждым человеком. Покажите культуру своего поведения – выбрасывайте мусор только в установленных местах, не допускайте появления свалок, не загрязняйте окружающую Вас территорию. Поддерживайте порядок возле своего домовладения, на улицах города, деревни, объясните детям об опасности мусора, выброшенного в неустановленных местах.

Татьяна Короткевич, врач­гигиенист райЦГЭ.