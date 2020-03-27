Источник материала: Tut.by

В Гомеле BMW вылетел с дороги на тротуар, врезался в дерево и перевернулся, сообщает ЧП Гомель | Гомельская область.





ДТП произошло ночью 27 марта на Речицком проспекте. BMW вылетел с проезжей части, пролетел по тротуару, задел дерево, а затем опрокинулся.





Чтобы извлечь из салона водителя, потребовалась помощь МЧС.



