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В Гомеле BMW вылетел с дороги на тротуар, врезался в дерево и перевернулся
Источник материала: Tut.by
В Гомеле BMW вылетел с дороги на тротуар, врезался в дерево и перевернулся,
ДТП произошло ночью 27 марта на Речицком проспекте. BMW вылетел с проезжей части, пролетел по тротуару, задел дерево, а затем опрокинулся.
Чтобы извлечь из салона водителя, потребовалась помощь МЧС.
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Чтобы извлечь из салона водителя, потребовалась помощь МЧС.
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