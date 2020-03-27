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Присоединимся  к  акции  «ЧАС ЗЕМЛИ-2020»!

27.03.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Призываем всех неравнодушных присоединиться к акции «Час земли­2020» и предлагаем отключить свет 28 марта на 1 час

с 20.30 до 21.30!

Час Земли  – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится оно в последнюю субботу марта и призывает всех – частные лица, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации – выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на 1 час, чтобы стимулировать интерес к проблеме  изменения климата, энергетического объединения человечества.

Ежегодная акция «Час земли» проходит, начиная с 2007 года. Она превратилась в крупнейшее мировое событие по проблеме изменения климата. Выключая свет, миллионы людей демонстрируют таким жестом свое небезразличное отношение к опасным последствиям изменения климата.

В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах. Во время ее проведения гаснет подсветка более чем на 18 000 архитектурных памятников.

В целях поддержки акции «Час Земли» по всей Беларуси пройдут мероприятия, в ходе которых планируется отключение внешнего декоративного освещения на зданиях, а также информационное освещение в СМИ и на официальных интернет­сайтах.

Пусть ваше активное участие во всемирной акции «Час Земли» станет импульсом к тому, чтобы каждый из нас и вся страна стали более ответственными в своих словах и поступках по отношению к нашей планете.

Михаил Каранкевич, начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 
 
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Призываем всех неравнодушных присоединиться к акции «Час земли­2020» и предлагаем отключить свет 28 марта на 1 час с 20.30 до 21.30! Час Земли  – ежегодное...
 
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