27 марта – Международный день театра

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27.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Коллектив Полесского драматического подготовил премьеру, интерес к которой опередил завершение работ над постановкой.

Пинчане всегда внимательны к театральным новинкам. Но сейчас билеты стали раскупаться за месяц до первого спектакля, как только его название появилось в афише. Администрации даже пришлось назначить дополнительный показ. Еще бы - на пинской сцене «Вий», и он не нуждается в представлении!

Сюжет известной повести Н.В.Гоголя претерпел немало интерпретаций, однако всегда воспринимается как леденящие душу приключения главного героя, но на то она и классика, чтобы раскрываться разными гранями. Переживая за судьбу несчастного Хомы, невольно задумаешься о трагической неустроенности бытия и места в нем человека, борющегося с обстоятельствами, ведущих его к погибели. Свое видение внес и наш режиссер-постановщик Павел Маринич, который постарался сделать двухчасовое театральное действо предельно драматичным и динамичным. Он неоднократно намеревался вплотную приблизиться к первой книге в русской литературе, выдержанной в жанре «хоррор», придумать ходы для авторской инсценировки, и только с третьего раза ему удалось создать спектакль.

Опорой стала пьеса современного российского драматурга, прозаика, сценариста Нины Садур «Панночка», еще в 80-е годы представившей мистические вариации по мотивам произведения Н.В.Гоголя. Не стану до премьеры раскрывать задумки режиссера, но взрослым пугаться нечего: встречался «Вий» и пострашней. В постановке есть место юмору, лирике. Одно скажу: финал окажется не таким безысходным, как у Гоголя, где Хома «побоялся, вот и пропал». Наш же герой решается на поступок, чтобы спасти себя и панночку, только, увы, не для земной жизни.

Как признался П.Маринич, он попытался в образе бездомного и неприкаянного странствующего Философа раскрыть еще и тему лишнего человека. Вроде бы окружающие его понимают, но не помогают, еще и подталкивают на край бездны, а когда случится беда - сожалеют. Несчастны и они тоже. Таковы уж люди, на то и нужен театр, чтобы напоминать об этом.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Коллектив Полесского драматического подготовил премьеру, интерес к которой опередил завершение работ над постановкой. Пинчане всегда внимательны к...
 
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