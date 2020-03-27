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На выходных – почти лето, а потом снег и мороз
27.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Солнечную погоду и до плюс пятнадцати обещают синоптики на этих выходных. Но в понедельник все поменяется — вернутся снег и минусовая температура.
Завтра, 28 марта, будет до +15 °С и солнечно.
В воскресенье, 29 марта, днем прогнозируют до плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. Ночью похолодает до нуля, пойдет снег.
В понедельник ожидается мокрый снег, порывистый ветер и 0…−3 °С.
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Солнечную погоду и до плюс пятнадцати обещают синоптики на этих выходных. Но в понедельник все поменяется — вернутся снег и минусовая температура. Завтра, 28...
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