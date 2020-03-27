На выходных – почти лето, а потом снег и мороз

Источник материала: Горецкий вестник

Солнечную погоду и до плюс пятнадцати обещают синоптики на этих выходных. Но в понедельник все поменяется — вернутся снег и минусовая температура.





Завтра, 28 марта, будет до +15 °С и солнечно.

В воскресенье, 29 марта, днем прогнозируют до плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. Ночью похолодает до нуля, пойдет снег.

В понедельник ожидается мокрый снег, порывистый ветер и 0…−3 °С.