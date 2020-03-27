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Репетиционное тестирование – изменился график
27.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Изменился график проведения и регистрации на предметы третьего этапа репетиционного тестирования,
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Изменился график проведения и регистрации на предметы третьего этапа репетиционного тестирования, сообщили в БГСХА. Дата Период регистрации Предмет Начало...
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