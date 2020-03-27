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Репетиционное тестирование – изменился график

27.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Изменился график проведения и регистрации на предметы третьего этапа репетиционного тестирования, сообщили в БГСХА.

 

Дата Период регистрации Предмет Начало тестирования
12 апреля С 1 по 9 апреля Физика

История Беларуси

 11.00
26 апреля С 15 по 23 апреля Математика 11.00
10 мая С 29 апреля по 7 мая Русский язык 11.00
17 мая С 6 по 14 мая Иностранные языки

Химия

 11.00
24 мая С 18 по 21 мая Белорусский язык

Резервный день по всем предметам

 11.00

 

Телефоны для справок

5-94-65, 7-97-31


 
 
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  Изменился график проведения и регистрации на предметы третьего этапа репетиционного тестирования, сообщили в БГСХА.   Дата Период регистрации Предмет Начало...
 
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