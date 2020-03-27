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Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»

27.03.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси посещает предприятие «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно единственное в стране, где производятся строительные материалы из гипса.

Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»

Главе государства доложат о выполнении его поручений по развитию производства стройматериалов и реализации инвестиционных проектов в этой сфере. Александр Лукашенко ознакомится с результатами работы предприятия и технологическими особенностями производства. Отметим, что оно было основано еще в послевоенное время.

Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»

Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»

Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»

Александр Лукашенко посещает предприятие «Белгипс»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси посещает предприятие «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно единственное в стране, где производятся...
 
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