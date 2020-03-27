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Беларусь обеспечила себя гречкой до нового урожая
27.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси зерновых хватит на пять месяцев. Помимо того, что хранится на комбинатах, есть дополнительные запасы, примерно 1300 тонн. Об этом заявили в Минсельхозе республики, передает телеканал «МИР 24».
Что касается будущего урожая, сейчас вовсю идет посевная. В южных регионах она стартовала на две недели раньше обычного. Готовность сельхозтехники – 95%. Однако ход работ сдерживают ночные заморозки.
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Посевная в южных регионах республики стартовала на две недели раньше обычного.
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