Беларусь обеспечила себя гречкой до нового урожая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси зерновых хватит на пять месяцев. Помимо того, что хранится на комбинатах, есть дополнительные запасы, примерно 1300 тонн. Об этом заявили в Минсельхозе республики, передает телеканал «МИР 24».

«Мы полностью обеспечили себя мукой ржаной, пшеничной, крупами ячменными, перловой крупой. Что касается гречки и проса, у нас зерна достаточно для производства крупы на пять месяцев, то есть до нового урожая», – рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун.

Что касается будущего урожая, сейчас вовсю идет посевная. В южных регионах она стартовала на две недели раньше обычного. Готовность сельхозтехники – 95%. Однако ход работ сдерживают ночные заморозки.