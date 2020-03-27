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Посмотрите, как ручей внезапно окрасился в кроваво-красный цвет

27.03.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Алые воды: в канадской провинции Онтарио ручей внезапно окрасился в ярко-красный цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите, как ручей внезапно окрасился в кроваво-красный цвет

Посмотрите, как ручей внезапно окрасился в кроваво-красный цвет

Посмотрите, как ручей внезапно окрасился в кроваво-красный цвет

Как выяснилось, причиной стали чернила, которые попали в воду. Утечка произошла на фабрике в Миссиссоге, в результате чего в водоем попало более 400 литров краски.

Местные жители пришли в ярость из-за халатности предприятия и призвали к ужесточению экологических стандартов. К очистке ручья уже приступили сотрудники Министерства охраны окружающей среды.

Специалисты не обнаружили ни одной мертвой рыбы или других пострадавших животных.

Посмотрите, как ручей внезапно окрасился в кроваво-красный цвет

Посмотрите, как ручей внезапно окрасился в кроваво-красный цвет

Посмотрите, как ручей внезапно окрасился в кроваво-красный цвет

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Новости Канады. Алые воды: в канадской провинции Онтарио ручей внезапно окрасился в ярко-красный цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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