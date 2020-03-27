ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Найдена главная причина скопления жира на бёдрах

27.03.2020 11:40 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Найдена главная причина скопления жира на бёдрах

Появление жира на бёдрах беспокоит каждую девушку. Дело усложняется тем, что это не только некрасиво, но и опасно. Однако израильским учёным удалось определить главную причину, из-за которой жир на бёдрах и ягодицах скапливается в наибольшем количестве. Об этом сообщает Medikforum.

Как оказалось, скопление жира в данном месте провоцирует сидячий образ жизни или долгое сидение на стуле. Как пояснили учёные, жир скапливается в два раза быстрее на тех местах, которые находятся долго в неподвижной позе подвергаются постоянному давлению. 

Все клетки в организме могут чувствовать механические нагрузки. Жировые клетки на стали исключением. Таким образом, длительные статические нагрузки приводят к повышенной выработке жировых клеток. 

Снизить образование данных жировых отложений на бёдрах и ягодицах даже при сидячей работе помогут регулярные разминки. Выполнять их необходимо каждые 40 минут. Достаточно несколько минут постоять на ногах.  В идеале - дать физическую нагрузку для ног. Это поможет улучшить кровообращение.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появление жира на бёдрах беспокоит каждую девушку. Дело усложняется тем, что это не только некрасиво, но и опасно. Однако израильским учёным удалось определить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко выступит с "посланием" в середине апреля. Объявит о выборах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика