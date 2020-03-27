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Найдена главная причина скопления жира на бёдрах
Источник материала: ОНТ
Появление жира на бёдрах беспокоит каждую девушку. Дело усложняется тем, что это не только некрасиво, но и опасно. Однако израильским учёным удалось определить главную причину, из-за которой жир на бёдрах и ягодицах скапливается в наибольшем количестве. Об этом сообщает Medikforum.
Как оказалось, скопление жира в данном месте провоцирует сидячий образ жизни или долгое сидение на стуле. Как пояснили учёные, жир скапливается в два раза быстрее на тех местах, которые находятся долго в неподвижной позе подвергаются постоянному давлению.
Все клетки в организме могут чувствовать механические нагрузки. Жировые клетки на стали исключением. Таким образом, длительные статические нагрузки приводят к повышенной выработке жировых клеток.
Снизить образование данных жировых отложений на бёдрах и ягодицах даже при сидячей работе помогут регулярные разминки. Выполнять их необходимо каждые 40 минут. Достаточно несколько минут постоять на ногах. В идеале - дать физическую нагрузку для ног. Это поможет улучшить кровообращение.
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Появление жира на бёдрах беспокоит каждую девушку. Дело усложняется тем, что это не только некрасиво, но и опасно. Однако израильским учёным удалось определить...
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