Найдена главная причина скопления жира на бёдрах

Источник материала: ОНТ

Появление жира на бёдрах беспокоит каждую девушку. Дело усложняется тем, что это не только некрасиво, но и опасно. Однако израильским учёным удалось определить главную причину, из-за которой жир на бёдрах и ягодицах скапливается в наибольшем количестве. Об этом сообщает Medikforum.

Как оказалось, скопление жира в данном месте провоцирует сидячий образ жизни или долгое сидение на стуле. Как пояснили учёные, жир скапливается в два раза быстрее на тех местах, которые находятся долго в неподвижной позе подвергаются постоянному давлению.

Все клетки в организме могут чувствовать механические нагрузки. Жировые клетки на стали исключением. Таким образом, длительные статические нагрузки приводят к повышенной выработке жировых клеток.

Снизить образование данных жировых отложений на бёдрах и ягодицах даже при сидячей работе помогут регулярные разминки. Выполнять их необходимо каждые 40 минут. Достаточно несколько минут постоять на ногах. В идеале - дать физическую нагрузку для ног. Это поможет улучшить кровообращение.

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