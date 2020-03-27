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Нападение тигровой акулы на дайверов попало на видео

27.03.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Нападение тигровой акулы на дайверов попало на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Группа из 10 аквалангистов ныряла в лагуне Бека, когда их внезапно атаковала 5-метровая хищница.

Нападение тигровой акулы на дайверов попало на видео

Ныряльщики попытались отбиться от акулы, однако она схватила одного из дайверов за голову. Инструкторы стали колоть ее металлическими шестами, и спустя некоторое время рыба все же отпустила аквалангиста, сорвав с него маску.

Дайверы поспешили вернуться на берег, после чего пострадавшего доставили в больницу. Мужчина отделался 8-сантиметровой раной на голове.

Нападение тигровой акулы на дайверов попало на видео

Нападение тигровой акулы на дайверов попало на видео

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Нападение тигровой акулы на дайверов попало на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Группа из 10 аквалангистов ныряла в лагуне Бека, когда их...
 
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