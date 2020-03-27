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Лукашенко выступит с "посланием" в середине апреля. Объявит о выборах?
Источник материала: Партизан
Глава Беларуси Александр Лукашенко обратится с "посланием к народу и парламенту" через три недели, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
По информации канала, сейчас в администрации президента ведется активная работа над текстом послания.
"Времени остаётся немного, по нашим подсчётам — недели три. Впрочем, в нынешнее время прогнозы — дело неблагодарное", — пишет Пул Первого.
Таким образом, выступление Лукашенко с посланием, если верить телеграм-каналу, произойдет в середине апреля.
По неофициальной информации, власти не будут откладывать президентские выборы на крайний срок - 30 августа, а проведут их в июле. С учетом, что выборы должны быть объявлены за 3 месяца до их проведения, то, вполне возможно, что о назначении даты выборов мы узнаем от Лукашенко в прямом эфире.
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Глава Беларуси Александр Лукашенко обратится с "посланием к народу и парламенту" через три недели, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
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