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Александр Кокорин согласовал условия контракта с московским «Локомотивом»
Источник материала: ОНТ
Скандально известный форвард Александр Кокорин согласовал условия контракта с московским «Локомотивом».
Игрок заработает девять миллионов евро за три года. Сейчас он выступает за футбольный клуб «Сочи», где в четырех матчах весенней части чемпионата России забил три мяча. Права на Кокорина принадлежат «Зениту» из Санкт-Петербурга. Отметим, нападающий был признан лучшим футболистом Премьер-лиги в марте.
Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев
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Скандально известный форвард Александр Кокорин согласовал условия контракта с московским «Локомотивом». Игрок заработает девять миллионов евро за три года....
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