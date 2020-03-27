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Александр Кокорин согласовал условия контракта с московским «Локомотивом»

27.03.2020 11:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Кокорин согласовал условия контракта с московским «Локомотивом»

Скандально известный форвард Александр Кокорин согласовал условия контракта с московским «Локомотивом». 

Игрок заработает девять миллионов евро за три года. Сейчас он выступает за футбольный клуб «Сочи», где в четырех матчах весенней части чемпионата России забил три мяча. Права на Кокорина принадлежат «Зениту» из Санкт-Петербурга. Отметим, нападающий был признан лучшим футболистом Премьер-лиги в марте.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

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Скандально известный форвард Александр Кокорин согласовал условия контракта с московским «Локомотивом».  Игрок заработает девять миллионов евро за три года....
 
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