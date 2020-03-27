ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жительница Ивацевичского района обвиняется в убийстве сына 15 лет назад

27.03.2020 11:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жительница Ивацевичского района обвиняется в убийстве 15-летней давности. 

Как сообщает УСК по Брестской области, действия 37-летней женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 139 УК РБ. Обвиняемая заключена под стражу, уголовное дело передано прокурору. 

Ранее стало известно, что 3 ноября 2005 года на мусорной свалке рядом с деревней Михновичи было обнаружено тело новорождённого, завёрнутое в пакет. Судмедэкспертиза показала, что ребёнок родился живым. 

Жительница Ивацевичского района обвиняется в убийстве сына 15 лет назад
Фото: УСК по Брестской области 

В ходе расследования был выделен генотип малыша и его матери, однако установить личность женщины тогда не удалось. В ноябре 2019 года экспертам центрального аппарата ГКСЭ были предоставлены образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Экспертиза установила, что женщина является матерью погибшего мальчика. 

Выяснилось, что осенью 2005 года обвиняемая родила у себя дома жизнеспособного ребенка. Далее женщина перекрыла новорождённому дыхательные пути, что привело к его смерти. После этого фигурантка завернула тело мальчика в полимерный пакет и отнесла в мусорный контейнер. 

Следователями были допрошены обвиняемая и свидетели, проведены следственный эксперимент, проверки показаний на месте, проанализированы заключения экспертов. Расследование уголовного дела завершено. 

Осенью 2019 года в Бресте на берегу водоёма было обнаружено тело девочки.

В преступлении обвинялась её мать – подробнее здесь

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жительница Ивацевичского района обвиняется в убийстве 15-летней давности.  Как сообщает УСК по Брестской области, действия 37-летней женщины...
 
Новости дня
Новости разные
 
27 марта – Международный день театра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика