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Александр Лукашенко показывает, что эпидемий не боится: сегодня посещает предприятие «Белгипс»
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко в эти минуты посещает новый завод «БелГипс». Современное предприятие находится в посёлке Гатово Минского района.
Как сообщает телеканал
«Белгипс» был основан более 70 лет назад. Сегодня это единственный в нашей стране производитель стройматериалов из гипса. Прежде предприятие базировалось в Минске. Но несколько лет назад его решили модернизировать и вынесли производство за кольцевую. В качестве инвесторов выступили российская корпорация «Волма», а также международная группа компаний, основанная в Германии. В мае прошлого года новый завод был введён в эксплуатацию, а в августе он вышел на производственные мощности. Завод выпускает строительные смеси и гипсовые плиты. Все производственные процессы автоматизированы.
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Александр Лукашенко в эти минуты посещает новый завод «БелГипс». Современное предприятие находится в посёлке Гатово Минского района.
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