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Мода во время пандемии. Известные дизайнеры шьют халаты для итальянских врачей

27.03.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Модный дом Armani будет шить одноразовые халаты для итальянских врачей и медсестер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мода во время пандемии. Известные дизайнеры шьют халаты для итальянских врачей

Мода во время пандемии. Известные дизайнеры шьют халаты для итальянских врачей

Также дизайнер планирует увеличить финансовую помощь учреждениям здравоохранения до 2 миллионов евро. Сам Джорджио Армани уже пожертвовал почти 1,5 миллиона долларов различным больницам по всей стране.

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Свои услуги для изготовления медицинских средств предложили и другие гиганты модной индустрии. Например, модельер Кристиан Сириано вызвался сшить маски для работников нью-йоркской больницы. Многонациональная компания, которой принадлежат Louis Vuitton, Givenchy и Christian Dior, направила все производственные мощности на изготовление дезинфицирующих средств.

Мода во время пандемии. Известные дизайнеры шьют халаты для итальянских врачей

Мода во время пандемии. Известные дизайнеры шьют халаты для итальянских врачей

Мода во время пандемии. Известные дизайнеры шьют халаты для итальянских врачей

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Новости Италии. Модный дом Armani будет шить одноразовые халаты для итальянских врачей и медсестер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также дизайнер...
 
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