ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шаг к продаже земли иностранцам? Правительство Беларуси намерено принять решение о передаче в концессию сельхозземель

27.03.2020 12:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение притока иностранных инвестиций в сферу сельхозпроизводства, в том числе путем передачи в концессию или в долгосрочную аренду сельскохозяйственных земель.

Это предусмотрено планом мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси на среднесрочную перспективу, который утвержден первым заместителем премьер-министра Дмитрием Крутым.

"Привлечение частных инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства, в том числе путем рассмотрения возможности передачи сельскохозяйственных земель в аренду или концессию", - предусмотрено одним из пунктов плана.

Планируется, что соответствующие предложения до конца 2020 года в правительство направят Минэкономики, Госкомимущество и облисполкомы.

Кроме того, во втором квартале правительство планирует рассмотреть предложения ведомств и сформировать перечень приоритетных инвестиционных предложений по созданию новых или модернизации имеющихся производств в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с участием иностранного капитала.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение притока иностранных инвестиций в сферу сельхозпроизводства, в том числе путем передачи в концессию или в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нападение тигровой акулы на дайверов попало на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика