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В Беларуси предлагают смягчить наказание за самовольное занятие земельного участка

27.03.2020 12:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси продолжается работа по совершенствованию законодательства об административной ответственности. Межведомственная экспертная комиссия рассматривает вопрос о декриминализации ряда составов преступлений. В их числе самовольное занятие земельного участка. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре законодательства и правовых исследований.

В Беларуси предлагают смягчить наказание за самовольное занятие земельного участка

Комиссия уделяет пристальное внимание декриминализации ряда составов преступлений, за которые, если они совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, может наступить уголовная ответственность. В НЦЗПИ перечислили эти статьи УК: незаконное распоряжение деньгами, находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования (ст.234-1), нарушение правил радиационного контроля (ст.326), самовольное занятие земельного участка (ст.386). Вопрос рассматривается по ст.385 (незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла) и ст.412 (передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы, или арестном доме, либо получение от него предметов и веществ).

Прорабатывается вопрос декриминализации незаконного ношения холодного оружия. В НЦЗПИ отметили, что сейчас практически в любом отделе товаров для туризма можно купить туристический нож, формально не являющийся холодным оружием, но схожий с ним по своим характеристикам.

"Для многих очевидно, что уголовная ответственность в таких случаях является излишней, поскольку совершенные деяния даже с учетом их повторности не обладают общественной опасностью, присущей преступлению. Поэтому адекватными и объективно достаточными мерами реагирования на подобные деяния являются штраф, общественные работы и иные, не связанные с применением мер уголовного воздействия", - считают в НЦЗПИ.

Основными экспертными площадками для работы по совершенствованию законодательства об административной ответственности выступают НЦЗПИ, Министерство юстиции, Академия Министерства внутренних дел и другие ведомства. Свое мнение любой желающий может высказать на Правовом форуме. Мониторинг пожеланий участников ведет НЦЗПИ.

 
 
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