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В Лиозненском районе Volkswagen опрокинулся в кювет: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека получили травмы при опрокидывании легковушки в кювет,
Авария произошла утром 27 марта на трассе Р21 вблизи деревни Смородино. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, выяснилось, что произошло ДТП, в результате которого в Volkswagen Polo оказался зажат человек.
Работники МЧС при помощи специнструмета достали пострадавшего. Он, а также водитель и еще один пассажир, выбравшиеся из авто самостоятельно, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
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Для деблокировки одного из пассажиров потребовалась помощь спасателей.
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