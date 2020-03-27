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В Лиозненском районе Volkswagen опрокинулся в кювет: пострадали три человека

27.03.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы при опрокидывании легковушки в кювет, сообщили в МЧС.


Авария произошла утром 27 марта на трассе Р21 вблизи деревни Смородино. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, выяснилось, что произошло ДТП, в результате которого в Volkswagen Polo оказался зажат человек.


Работники МЧС при помощи специнструмета достали пострадавшего. Он, а также водитель и еще один пассажир, выбравшиеся из авто самостоятельно, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

 
 
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Для деблокировки одного из пассажиров потребовалась помощь спасателей.
 
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