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Парад состоится при любой погоде? В Минске продолжают готовиться

27.03.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В то время как из-за пандемии COVID-19 в большинстве стран мира на неопределенный срок отменены все массовые мероприятия, а в ряде стран, особенно в Европе, введен карантин, Минск продолжает готовиться к военному параду 9 мая.

26 марта вновь было ограничено движение на МКАД в связи с проходом военной механизированной колонны в аэропорт Липки, где проходят основные учения, передает Свабода
 
Теги: Минск
 
 
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В то время как из-за пандемии COVID-19 в большинстве стран мира на неопределенный срок отменены все массовые мероприятия, а в ряде стран, особенно в Европе, введен...
 
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