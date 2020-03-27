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Парад состоится при любой погоде? В Минске продолжают готовиться
Источник материала: Партизан
В то время как из-за пандемии COVID-19 в большинстве стран мира на неопределенный срок отменены все массовые мероприятия, а в ряде стран, особенно в Европе, введен карантин, Минск продолжает готовиться к военному параду 9 мая.
26 марта вновь было ограничено движение на МКАД в связи с проходом военной механизированной колонны в аэропорт Липки, где проходят основные учения, передает
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В то время как из-за пандемии COVID-19 в большинстве стран мира на неопределенный срок отменены все массовые мероприятия, а в ряде стран, особенно в Европе, введен...
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