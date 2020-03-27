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"Беларусбанк" отменил запрет на снятие валюты с рублевых карт

27.03.2020 12:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусбанк" отменил запрет на перевод рублей в валюту на карточках и снятие валюты в банкоматах, это подтвердили в контакт-центре банка.

"Беларусбанк" отменил запрет на снятие валюты с рублевых карт

В четверг банк объявил о том, что на неопределенный срок вводит ряд ограничений, в том числе на конвертацию рублей на карте в валюту и снятие валюты в банкоматах с рублевых карт. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте "Беларусбанка" и вызвало волну возмущений держателей карт этого финансового учреждения.

В пятницу новость о введении запретов с сайта банка пропала. В контакт-центре "Беларусбанка" объяснили, что все ограничения снимаются с сегодняшнего дня. Спустя пару минут на сайте банка появилась информация об этом.

"ОАО "АСБ Беларусбанк" информирует о возобновлении с 27 марта 2020 года операций, приостановленных с 14:00 26.03.2020. Приносим извинения за временные неудобства в обслуживании", - говорится в сообщении.

В контакт-центре рассказали, что запрет был введен по решению правления банка. Чем был вызван подобный шаг, не сообщается.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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  Беларусбанк" отменил запрет на перевод рублей в валюту на карточках и снятие валюты в банкоматах, это подтвердили в контакт-центре банка. В четверг банк объявил...
 
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