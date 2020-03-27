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Минск признан лучшим среди городов СНГ для виртуальных туров

27.03.2020 12:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минск признан лучшим среди городов СНГ для виртуальных туровМинск признан лучшим среди городов СНГ для виртуальных туров" class="one-news__figure-img">

Белорусская столица возглавляет топ лучших городов СНГ для виртуальных путешествий, туров и экскурсийпишет портал «ТурСтат».

Рейтинг составлен благодаря подсчету количества предложений виртуальных туров и экскурсий в городах стран СНГ в различных поисковых системах.

В топ-3 кроме Минска также вошли Алматы и Ташкент. В десятке лучших городов для виртуальных путешествий – Минск и Витебск (Беларусь), Алматы и Нур-Султан (Казахстан), Ташкент (Узбекистан), Бишкек (Кыргызстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Кишинев (Молдовеа), Душанбе (Таджикистан).

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусская столица возглавляет топ лучших городов СНГ для виртуальных путешествий, туров и экскурсий, пишет портал «ТурСтат». Рейтинг...
 
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