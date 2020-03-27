ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бузова рассказала, что Тарасов просил её лечь под нож хирурга

27.03.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Бузова рассказала, что Тарасов просил её лечь под нож хирурга

34-летняя известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова гордится небольшим размером своей груди. Однако так было далеко не всегда. Дело в том, что бывший муж внушал певице, что ей нужна пластика.

Как призналась телеведущая, однажды она согласилась на пластическую операцию. Знаменитость уточнила, что ничего не меняла в своей внешности. Ольга удалила косточку на ступне. Она причиняла ей невыносимую боль. Бузова показала свой шрам после операции на ноге.  

Как оказалось, ранее ведущая «Дома-2» задумывалась о том, чтобы увеличить размер груди. Об этом её просил бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов.

«Во время брака мне говорили, что у меня маленькая грудь. Сейчас я поняла, что уже тогда мне нужно было бежать» - рассказала инстадива на YouTube-шоу «Алёна, блин».

К слову, после развода Бузова снова захотела увеличить бюст. Как утверждает певица, расставание с супругом спровоцировало в ней огромное количество комплексов. К счастью, Ольга смогла их побороть и полюбить себя такой, какая есть.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
34-летняя известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова гордится небольшим размером своей груди. Однако так было далеко не всегда. Дело в том, что бывший...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Беларусбанк" отменил запрет на снятие валюты с рублевых карт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика