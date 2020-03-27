Бузова рассказала, что Тарасов просил её лечь под нож хирурга

Источник материала: ОНТ

34-летняя известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова гордится небольшим размером своей груди. Однако так было далеко не всегда. Дело в том, что бывший муж внушал певице, что ей нужна пластика.

Как призналась телеведущая, однажды она согласилась на пластическую операцию. Знаменитость уточнила, что ничего не меняла в своей внешности. Ольга удалила косточку на ступне. Она причиняла ей невыносимую боль. Бузова показала свой шрам после операции на ноге.

Как оказалось, ранее ведущая «Дома-2» задумывалась о том, чтобы увеличить размер груди. Об этом её просил бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов.

«Во время брака мне говорили, что у меня маленькая грудь. Сейчас я поняла, что уже тогда мне нужно было бежать» - рассказала инстадива на YouTube-шоу «Алёна, блин».

К слову, после развода Бузова снова захотела увеличить бюст. Как утверждает певица, расставание с супругом спровоцировало в ней огромное количество комплексов. К счастью, Ольга смогла их побороть и полюбить себя такой, какая есть.

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