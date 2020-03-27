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Сэкономил минимум две тысячи долларов. Как сделать лестницу в доме самому и не пожалеть об этом
Источник материала: Tut.by
Владельцы домов в несколько уровней знают, что лестница — недешевая конструкция. В зависимости от пожеланий, размеров и материалов отделки она может стоить и три тысячи рублей и 10 тысяч долларов. На строительном
Свой дом форумчанин Alex строил поэтапно и экономно. Поэтому, пока шла отделка первого и второго мансардного этажей, он пользовался временной лестницей из остатков опалубки, скрепленной на черные саморезы. Она нещадно скрипела, но ни разу не подвела за два года. С ней пришло время расстаться, когда все отделочные работы были закончены.
Владелец дома решил, что новая будет на металлическом каркасе, чтобы сразу избавиться от возможных скрипов. У предыдущей лестницы марши были одинаковой длины, и это оказалось неправильным решением с точки зрения организации подлестничного пространства — высота под площадкой составляла всего 140 см, приходилось буквально вползать туда. А места под лестницей очень много, и нужно его использовать по максимуму.
Поэтому у новой лестницы марши были уже разной длины: первый — 11 ступеней, второй — 7 ступеней. Вопреки мнению, что лестница будет неудобной, этого не случилось — все удобно и правильно.
— После монтажа каркаса я по наивности думал, что ¾ работы уже сделано, — пишет Alex. — Но господа «лестничники», как они себя называют, меня быстро привели в чувство. Стоимость металлического каркаса — чуть больше тысячи долларов, но это лишь вершина айсберга всех затрат. Свой заказ на обшивку каркаса лестницы деревом я разослал в пять разных организаций, мне объявили цены от 3800 до 6900 долларов за материал и работу (здесь и далее цены приводятся в долларах исходя из курса российского рубля на октябрь 2019 года. — Прим. TUT.BY).
Вот ответ первых мастеров по стоимости под ключ с учетом ограждения проема на втором этаже (1,0 м. п.):
— ступени и площадка из дуба цельноламельной склейки, подступенки и фигурные столбы из сосны, поручни из дуба, балясины кованые — 6600 долларов.
В стоимость входят: материал, изготовление в цеху под размер, покраска на производстве, доставка, монтаж. Отдельно по стоимости предлагался пристенный плинтус за 230 долларов. Срок исполнения — 30 дней.
К таким расходам владелец был не готов, поэтому решил сделать все сам. Заказал у мастеров ступени, площадку, столбы и поручни из дуба. Подступенки выбрал из сосны. Все это обошлось в 1322 доллара.
Балясины решил установить кованые. В хозяйственном магазине кованые балясины идут по 3−4 доллара. Но Alex решил сделать не просто железные палки, пусть и кованые, а что-то интересное. Прикинул, что небольшое удорожание ради красоты можно себе позволить — и балясины были закуплены за 338 «зеленых» с покраской.
На шлифовку и покрытие маслом ступеней и площадки ушло четыре дня по три часа. Шлифовал болгаркой. Сначала 180-й наждачкой, потом 220-й. Покрытие маслом выгодно подчеркивает текстуру дуба. Сначала ступени были белесые, но после масла проступил рисунок древесины, стал интереснее.
Первый вопрос такой: как стыковать ступени к стене, если стена оклеена обоями? Как подметать или мыть лестницу? Прямо по обоям? В Сети нашел решение — отбойник. Эта та часть лестницы, которая стоит перпендикулярно ступеням и защищает стену.
Домашний мастер сначала думал сделать его из мебельного щита. Но плотники запросили за распил двух отбойников нереальные 260 долларов. Выход нашелся в том же хозмагазине — панели МДФ, ламинированные под дерево.
Толщина — 4 мм, ширина — 220 мм. Стоимость 3 доллара. Сверху насадил кантик алюминиевый для плитки. Отбойники тонкие — влезли между стеной и каркасом, даже выпиливать ничего не пришлось. К ним Alex пододвинул ступени и прикрутил.
— Чтобы поставить правильно столбы, сыну пришлось изучить AutoCAD и там нарисовать ступени, перила, столбы, разметить углы реза перил, — рассказывает Alex. — Рисовать нужно сразу два марша и стык между ними. Если программы нет, тогда нужно это начертить в натуральную величину и проверить параллельность перил и марша лестницы — на просторах интернета много примеров, когда «мастера-криворучки» их делают расходящимися. Если у ваших мастеров по лестнице нет этого чертежа с размерами до миллиметра — гоните их быстрее, а то испортят вам материал.
При проектировании перил выяснилось, что балясины с одной корзинкой и двумя корзинками на одной ступени нормально не встают рядом — они должны стоять на ровной ступени, а входить в наклонный поручень, то есть длина у них должна быть разная! И нужно подпилить одну балясину и доварить 3 см к другой. Опустить поручень ниже нельзя, он должен стыковаться на столбе в определенном месте — в том, где круглый столб выходит в квадрат. В итоге было решено не заморачиваться и оставить по одной балясине на ступени.
Столбы обрезали на нужную длину и прикрутили к ступеням на шурупы по дереву с шестигранной головкой — «глухари» длиной 150 мм. Особенностью дубовых ступеней является то, что они очень твердые и необходимо предварительно рассверлить отверстие на 3 мм меньше, чем диаметр «глухаря». Под шурупы положили шайбы 18 мм. Вкручиваются «глухари» в дуб, как в металл, — доходят до упора и больше не провернуть.
Выровняли столбы по уровню, померили балясины — все сходится. Проверили параллельность поручня и марша и тогда отчертили по линии столба поручень. Для балясин в ступени и поручне сделали выемки сверлом на 16 мм.
Когда стало понятно, что пазл сложился именно так, как было задумано, лестницу разобрали. Отшлифовали поручни, столбы и собрали все уже на клей. Выемки в ступенях и поручне заполнили клеем «Жидкие гвозди», вставили балясины в ступени, временно закрепив их веревкой, натянутой между столбов.
После того как клей высох, осталось пройти войлочным кругом по перилам и заполировать мелкие неровности.
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История об опыте самостоятельного строительства красивой лестницы.
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