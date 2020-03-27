Сэкономил минимум две тысячи долларов. Как сделать лестницу в доме самому и не пожалеть об этом

Источник материала: Tut.by

Владельцы домов в несколько уровней знают, что лестница — недешевая конструкция. В зависимости от пожеланий, размеров и материалов отделки она может стоить и три тысячи рублей и 10 тысяч долларов. На строительном форуме forumhouse.ru мы нашли любопытный рассказ об опыте самостоятельного строительства красивой лестницы. Пригодится тому, кто планирует сэкономить на строителях или желает их проконтролировать.

Свой дом форумчанин Alex строил поэтапно и экономно. Поэтому, пока шла отделка первого и второго мансардного этажей, он пользовался временной лестницей из остатков опалубки, скрепленной на черные саморезы. Она нещадно скрипела, но ни разу не подвела за два года. С ней пришло время расстаться, когда все отделочные работы были закончены.



Фото: forumhouse.ru

Владелец дома решил, что новая будет на металлическом каркасе, чтобы сразу избавиться от возможных скрипов. У предыдущей лестницы марши были одинаковой длины, и это оказалось неправильным решением с точки зрения организации подлестничного пространства — высота под площадкой составляла всего 140 см, приходилось буквально вползать туда. А места под лестницей очень много, и нужно его использовать по максимуму.

Поэтому у новой лестницы марши были уже разной длины: первый — 11 ступеней, второй — 7 ступеней. Вопреки мнению, что лестница будет неудобной, этого не случилось — все удобно и правильно.



Фото: forumhouse.ru

— После монтажа каркаса я по наивности думал, что ¾ работы уже сделано, — пишет Alex. — Но господа «лестничники», как они себя называют, меня быстро привели в чувство. Стоимость металлического каркаса — чуть больше тысячи долларов, но это лишь вершина айсберга всех затрат. Свой заказ на обшивку каркаса лестницы деревом я разослал в пять разных организаций, мне объявили цены от 3800 до 6900 долларов за материал и работу (здесь и далее цены приводятся в долларах исходя из курса российского рубля на октябрь 2019 года. — Прим. TUT.BY).



Фото: forumhouse.ru

Вот ответ первых мастеров по стоимости под ключ с учетом ограждения проема на втором этаже (1,0 м. п.):

— ступени и площадка из дуба паркетной склейки, подступенки и фигурные столбы из сосны, поручни из дуба, балясины кованые — 5920 долларов;

— ступени и площадка из дуба цельноламельной склейки, подступенки и фигурные столбы из сосны, поручни из дуба, балясины кованые — 6600 долларов.

В стоимость входят: материал, изготовление в цеху под размер, покраска на производстве, доставка, монтаж. Отдельно по стоимости предлагался пристенный плинтус за 230 долларов. Срок исполнения — 30 дней.

К таким расходам владелец был не готов, поэтому решил сделать все сам. Заказал у мастеров ступени, площадку, столбы и поручни из дуба. Подступенки выбрал из сосны. Все это обошлось в 1322 доллара.









Балясины решил установить кованые. В хозяйственном магазине кованые балясины идут по 3−4 доллара. Но Alex решил сделать не просто железные палки, пусть и кованые, а что-то интересное. Прикинул, что небольшое удорожание ради красоты можно себе позволить — и балясины были закуплены за 338 «зеленых» с покраской.



Вот такие кованные балясины приглянулись владельцу дома

На шлифовку и покрытие маслом ступеней и площадки ушло четыре дня по три часа. Шлифовал болгаркой. Сначала 180-й наждачкой, потом 220-й. Покрытие маслом выгодно подчеркивает текстуру дуба. Сначала ступени были белесые, но после масла проступил рисунок древесины, стал интереснее.









Затем установил площадку, прикрутил саморезами ступени к каркасу — уже можно ходить на второй этаж, но тут же появились и вопросы.



Фото: forumhouse.ru

Первый вопрос такой: как стыковать ступени к стене, если стена оклеена обоями? Как подметать или мыть лестницу? Прямо по обоям? В Сети нашел решение — отбойник. Эта та часть лестницы, которая стоит перпендикулярно ступеням и защищает стену.



Фото: forumhouse.ru

Домашний мастер сначала думал сделать его из мебельного щита. Но плотники запросили за распил двух отбойников нереальные 260 долларов. Выход нашелся в том же хозмагазине — панели МДФ, ламинированные под дерево.

Толщина — 4 мм, ширина — 220 мм. Стоимость 3 доллара. Сверху насадил кантик алюминиевый для плитки. Отбойники тонкие — влезли между стеной и каркасом, даже выпиливать ничего не пришлось. К ним Alex пододвинул ступени и прикрутил.

— Чтобы поставить правильно столбы, сыну пришлось изучить AutoCAD и там нарисовать ступени, перила, столбы, разметить углы реза перил, — рассказывает Alex. — Рисовать нужно сразу два марша и стык между ними. Если программы нет, тогда нужно это начертить в натуральную величину и проверить параллельность перил и марша лестницы — на просторах интернета много примеров, когда «мастера-криворучки» их делают расходящимися. Если у ваших мастеров по лестнице нет этого чертежа с размерами до миллиметра — гоните их быстрее, а то испортят вам материал.



Фото: forumhouse.ru

При проектировании перил выяснилось, что балясины с одной корзинкой и двумя корзинками на одной ступени нормально не встают рядом — они должны стоять на ровной ступени, а входить в наклонный поручень, то есть длина у них должна быть разная! И нужно подпилить одну балясину и доварить 3 см к другой. Опустить поручень ниже нельзя, он должен стыковаться на столбе в определенном месте — в том, где круглый столб выходит в квадрат. В итоге было решено не заморачиваться и оставить по одной балясине на ступени.



Фото: forumhouse.ru

Столбы обрезали на нужную длину и прикрутили к ступеням на шурупы по дереву с шестигранной головкой — «глухари» длиной 150 мм. Особенностью дубовых ступеней является то, что они очень твердые и необходимо предварительно рассверлить отверстие на 3 мм меньше, чем диаметр «глухаря». Под шурупы положили шайбы 18 мм. Вкручиваются «глухари» в дуб, как в металл, — доходят до упора и больше не провернуть.



Фото: forumhouse.ru

Выровняли столбы по уровню, померили балясины — все сходится. Проверили параллельность поручня и марша и тогда отчертили по линии столба поручень. Для балясин в ступени и поручне сделали выемки сверлом на 16 мм.

Когда стало понятно, что пазл сложился именно так, как было задумано, лестницу разобрали. Отшлифовали поручни, столбы и собрали все уже на клей. Выемки в ступенях и поручне заполнили клеем «Жидкие гвозди», вставили балясины в ступени, временно закрепив их веревкой, натянутой между столбов.









После того как клей высох, осталось пройти войлочным кругом по перилам и заполировать мелкие неровности.





Что получилось в итоге? Самостоятельно изготовленная лестница обошлась в 2740 долларов. Экономия — минимум две тысячи долларов. Плюс сын и отец научились чертить в AutoCAD, изучили досконально вопрос проектирования и строительства лестницы — считай, получили дополнительную специальность. Минус — в течение 5 месяцев один выходной тратили на лестницу.