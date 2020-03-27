Посмотрите на победительницу конкурса «Мама в форме»

Источник материала: Tut.by

В конкурсе GO.TUT.BY «Мама в форме» читатели выбрали победительницу: это 31-летняя Светлана Зуева, которая воспитывает четверых детей, работает музыкальным руководителем в садике и занимается карате. GO.TUT.BY благодарит всех, кто присылал рассказы и участвовал в голосовании!

Фото: из личного архива героини

Светлана рассказала о себе: спорт в ее жизни появился уже после того, как она стала мамой троих детей. В этом было много радости — но хватало и рутины. Бороться с «днем сурка» помогал спорт — на карате мама записалась вместе со старшим сыном.

— Восторгу моему не было предела! Я ожила, ведь у меня появилось увлечение, которое улучшало мое настроение, самочувствие, физическую форму и придавало уверенности в себе. Занималась я минимум трижды в неделю. Если была возможность, ходила каждый день.



Фото: из личного архива героини

Светлана не прервала тренировки с выходом на работу после декрета — и занималась вплоть до седьмого месяца своей, уже четвертой, беременности. Когда младшая дочка подросла и смогла посещать ясли, мама вернулась в зал.

— И вот мне 31 год, я мама четверых прекрасных детей, у меня есть любимая работа и увлекательное хобби — карате. Оно раскрывает возможности моего тела, делает меня здоровой, позволяет быть в тонусе и с хорошим настроением. В карате есть правила «додзе-кун», которым должен следовать человек, вступивший на этот путь. «Главное — совершенствовать характер. Главное — быть искренним. Главное — стараться изо всех сил. Главное — уважать других. Главное — воспитывать самообладание». Теперь это и мои правила по жизни.

Светлане GO.TUT.BY вручит денежный приз — 200 рублей.