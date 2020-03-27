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Милиция устанавливает личность мужчины на видео
27.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность мужчины, который мог стать свидетелем правонарушения.
Если вы узнали его или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8(029)183-63-13 или 102.
Видео:
ОУР Слуцкого РОВД
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Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность мужчины, который мог стать свидетелем правонарушения. Если вы узнали его или можете предположить,...
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