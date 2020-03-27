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Милиция устанавливает личность мужчины на видео

27.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Милиция устанавливает личность мужчины на видео

Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность мужчины, который мог стать свидетелем правонарушения.

Если вы узнали его или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 8(029)183-63-13 или 102.

Видео:

ОУР Слуцкого РОВД

 
 
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Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает личность мужчины, который мог стать свидетелем правонарушения. Если вы узнали его или можете предположить,...
 
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