Александр Лукашенко получил в подарок зубра из гипсового камня от сотрудников «Белгипса»

Источник материала: ОНТ

Во время визита Президента Беларуси на предприятие «Белгипс» его сотрудники подарили Александру Лукашенко зубра, сделанного из гипсового камня, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Зубр весит 40 кг – в 15 раз меньше, чем живой. Символ страны будет храниться в музее подарков во Дворце Независимости.





Глава государства сегодня посещает ОАО «Белгипс». Завод был основан более 70 лет назад. Сегодня это единственный в нашей стране производитель стройматериалов из гипса.

ФОТО: Telegram-канал «Пул Первого»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram