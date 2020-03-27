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Александр Лукашенко получил в подарок зубра из гипсового камня от сотрудников «Белгипса»

27.03.2020 12:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко получил в подарок зубра из гипсового камня от сотрудников «Белгипса»

Во время визита Президента Беларуси на предприятие «Белгипс» его сотрудники подарили Александру Лукашенко зубра, сделанного из гипсового камня, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Зубр весит 40 кг – в 15 раз меньше, чем живой. Символ страны будет храниться в музее подарков во Дворце Независимости.


Глава государства сегодня посещает ОАО «Белгипс». Завод был основан более 70 лет назад. Сегодня это единственный в нашей стране производитель стройматериалов из гипса. 

ФОТО: Telegram-канал «Пул Первого» 

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Во время визита Президента Беларуси на предприятие «Белгипс» его сотрудники подарили Александру Лукашенко зубра, сделанного из гипсового камня,...
 
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