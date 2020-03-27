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Александр Лукашенко получил в подарок зубра из гипсового камня от сотрудников «Белгипса»
Источник материала: ОНТ
Во время визита Президента Беларуси на предприятие «Белгипс» его сотрудники подарили Александру Лукашенко зубра, сделанного из гипсового камня,
Зубр весит 40 кг – в 15 раз меньше, чем живой. Символ страны будет храниться в музее подарков во Дворце Независимости.
Глава государства сегодня посещает ОАО «Белгипс». Завод был основан более 70 лет назад. Сегодня это единственный в нашей стране производитель стройматериалов из гипса.
ФОТО: Telegram-канал «Пул Первого»
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Во время визита Президента Беларуси на предприятие «Белгипс» его сотрудники подарили Александру Лукашенко зубра, сделанного из гипсового камня,...
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