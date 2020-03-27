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Николай Козеко: «Вот как я могу уехать? Я вот это создавал с нуля. Я один многие годы собирал вот этот коллектив»
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Также в интервью Николай Козеко рассказал:
– как в детстве жил в землянке в Мачулищах
– о встречах с Бровкой, Мележем и Шамякиным
– как после развала СССР спортсмены уходили в «шопные» дела
– присматривается ли к каким-то зарубежным спортсменам, чтобы пригласить в сборную
– об Instagram и почему видеоролики, как увлечение – это хорошо
Смотрите 29 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Николай Козеко: «Вот как я могу уехать? Я вот это создавал с нуля. Я один многие годы собирал вот этот коллектив»
Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вам, наверняка, предлагали уехать работать за границу. Почему отказались?
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