БФФ удовлетворила просьбу Сергея Гуренко об отсрочке исполнения наказания. Испытательный срок — 12 месяцев









Напомним, Гуренко получил двухматчевую дисквалификацию и за поединком первого тура чемпионата Беларуси против "Руха" (0:1) наблюдал с трибуны. Благодаря отсрочке наказания в ближайшем матче с "Минском", который пройдет 28 марта, наставник займет более привычное место у бровки поля.





Также на заседании КДК вынес предупреждение главному тренеру "Немана" Игорю Ковалевичу и предоставил полугодовую отсрочку нападающему "Ислочи" Александру Холодинскому.



