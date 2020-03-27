ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси за сутки от палов травы пострадали три человека

27.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси за сутки от палов травы пострадали три человека

В Беларуси за сутки от палов травы пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

По оперативным данным спасателей, 26 марта были ликвидированы 9 лесных пожаров на общей площади 5,9 га, один торфяной пожар и 146 возгораний травы и кустарников. В некоторых случаях жертвами стали люди.

Так, в 13.17 спасателям поступило сообщение о загорании сухой растительности на территории частного домовладения в деревне Реут Климовичского района. При самостоятельном тушении пожара ожоги получил пенсионер, которого после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Девять минут спустя работникам МЧС сообщили о пожаре на территории частного дома в деревне Подлесье Столбцовского района. В результате ожоги получил хозяин, также пенсионер. Он госпитализирован. В 15.34 на номер 101 поступило сообщение о загорании сухой растительности в деревне Горовата Ивановского района. Пытавшийся самостоятельно потушить пламя пенсионер получил ожоги и был госпитализирован.

Спасатели напоминают: выжигание травы не только наносит непоправимый ущерб природе, но и может быть очень опасно. «Впереди нас ждут выходные и более-менее хорошая погода. Многие решат поехать на дачу, в деревню, чтобы отдохнуть на природе или навести порядок после зимы, — отметили в МЧС. — Очень просим всех быть внимательными и осторожными. Мангалы и прочие приспособления необходимо устанавливать на расстоянии не менее 4 м от ближайших построек, костры разводить не ближе, чем в 10 м от дома или сарая, и не оставлять огонь без присмотра. Под рукой обязательно должно быть средство тушения — ведро с водой или песком или огнетушитель».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси за сутки от палов травы пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. По оперативным данным спасателей, 26 марта были...
 
Новости дня
Новости разные
 
БФФ удовлетворила просьбу Сергея Гуренко об отсрочке исполнения наказания. Испытательный срок — 12 месяцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика