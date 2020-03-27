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Будущий субкомпактный кроссовер Toyota: первые шпионские фотографии
Источник материала: Tut.by
О том, что модельный ряд Toyota пополнился новым небольшим кроссовером на одной
Впрочем, пока это всего лишь тестовые «мулы» в кузове Yaris, использующиеся инженерами для работ по доводке подвески и испытаний трансмиссии и отличающиеся увеличенным дорожным просветом. Однако внешне, как обещали
К настоящему моменту известно, что будущий «паркетник» получит гибридную силовую установку и полный привод. Судя по тому, что прототипы только сейчас выехали на дороги, фаза ездовых испытаний еще далека от завершения — это значит, что на рынок кроссовер выйдет не раньше следующего года.
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Фотошпионы подловили на зимних испытаниях прототипы будущего кроссовера Toyota, базирующегося на одной платформе с Yaris.
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