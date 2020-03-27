Будущий субкомпактный кроссовер Toyota: первые шпионские фотографии

Источник материала: Tut.by

О том, что модельный ряд Toyota пополнился новым небольшим кроссовером на одной базе с Yaris , стало известно еще в январе. Машину японцы собирались показать в начале марта на Женевском автосалоне, но в итоге премьера отложена на неопределенный срок. Тем временем фотошпионы подловили на зимних испытаниях несколько прототипов будущей новинки.





Впрочем, пока это всего лишь тестовые «мулы» в кузове Yaris, использующиеся инженерами для работ по доводке подвески и испытаний трансмиссии и отличающиеся увеличенным дорожным просветом. Однако внешне, как обещали ранее разработчики, пока безымянный кроссовер не будет иметь ничего общего с Yaris (напомним, что сам хетчбэк в прошлом году сменил поколение).





К настоящему моменту известно, что будущий «паркетник» получит гибридную силовую установку и полный привод. Судя по тому, что прототипы только сейчас выехали на дороги, фаза ездовых испытаний еще далека от завершения — это значит, что на рынок кроссовер выйдет не раньше следующего года.