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Будущий субкомпактный кроссовер Toyota: первые шпионские фотографии

27.03.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О том, что модельный ряд Toyota пополнился новым небольшим кроссовером на одной базе с Yaris, стало известно еще в январе. Машину японцы собирались показать в начале марта на Женевском автосалоне, но в итоге премьера отложена на неопределенный срок. Тем временем фотошпионы подловили на зимних испытаниях несколько прототипов будущей новинки.


Впрочем, пока это всего лишь тестовые «мулы» в кузове Yaris, использующиеся инженерами для работ по доводке подвески и испытаний трансмиссии и отличающиеся увеличенным дорожным просветом. Однако внешне, как обещали ранее разработчики, пока безымянный кроссовер не будет иметь ничего общего с Yaris (напомним, что сам хетчбэк в прошлом году сменил поколение).


К настоящему моменту известно, что будущий «паркетник» получит гибридную силовую установку и полный привод. Судя по тому, что прототипы только сейчас выехали на дороги, фаза ездовых испытаний еще далека от завершения — это значит, что на рынок кроссовер выйдет не раньше следующего года.

 
 
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Фотошпионы подловили на зимних испытаниях прототипы будущего кроссовера Toyota, базирующегося на одной платформе с Yaris.
 
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