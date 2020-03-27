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«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ

27.03.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Не будешь учиться – станешь дворником. Страшилку с таким подтекстом от родителей слышал, если не каждый из нас, то большинство. Однако в столь сложную физически профессию попадают единицы. Подробнее – в программе «Большой город».
Кто-то, действительно, плохо учился, кому-то нужен дополнительный заработок. У каждого – история своя.

Яна Лисовец, мастер ЖЭУ №4 Советского района:
Хочешь что-то изменить – начни с себя.

«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ

Яна о профессии дворника знает не понаслышке. Она стоит у руля целых двух бригад благоустроителей. А ещё пишет стихи, поёт, создаёт оригинальные образы... Многие недоумевают, что такая талантливая девушка нашла в ЖКХ.

Яна Лисовец:
Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу. Вырасти за достаточно короткий срок. Главное, показывать себя в организационных моментах и проявлять себя хорошим работником, то есть стараться быть лучшим.

«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ

Признаётся, рисовая метёлка, которой убирают наши подъезды стирается буквально за полтора месяца. Но больше беспокоит другое. Жители домов выбрасывают окурки с балконов. Всего одна сигарета может испепелить весь дом. Коробками от пиццы, матрасами, подушками и даже шубами забивают мусоропроводы. Сорят на улице, из-за чего весной во дворах антисанитария и нашествие ворон.

«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ

Яна Лисовец:
Дворники могут ещё метлой помахать вслед. Но обычно жильцы, когда видят дворника на территории, они возле него не бросают. А если бросили, конечно, по замечанию большинство поднимает. Я просто такой человек. Люблю, когда всё лежит на своём месте.

«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ

Как говорится, по работе дворника город помнится. Но за его дисциплиной тоже нужно приглядывать.

Мария Гуляева, рабочий ЖЭУ №4 Советского района:
Она нас учит, и мы её учим. Очень строгая, принципиальная. С нас требует чистоту и порядок. И очень хорошая и отзывчивая. Она любую проблему нашу может решить.

«Здесь можно построить неплохую карьерную лестницу». Как девушка работает мастером ЖЭУ

Джим Керри, Аль Пачино, Сильвестр Сталлоне, Юрий Стоянов и даже Папа Римский... Немало известных нам людей начинали свой тернистый путь к вершине с самых низов. Они тоже, как ни странно, занимались уборкой. Впрочем, привнести в свою жизнь больше комфорта и уюта можем мы сами. Как минимум, в своём доме.

Люди в материале: Яна Лисовец, Мария Гуляева

 
 
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Не будешь учиться – станешь дворником. Страшилку с таким подтекстом от родителей слышал, если не каждый из нас, то большинство. Однако в столь сложную физически...
 
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