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В ЕРИП появится новый сервис, через который можно будет возвращать платежи
Источник материала: ОНТ
В Нацбанке анонсировали новый сервис в ЕРИП, через который можно будет возвращать платежи.
Речь идёт о безналичных расчётах с торговыми организациями. К примеру, вы заранее карточкой оплатили товар или услугу. Но по каким-то причинам решили отказаться. Если компания сможет отменить покупку, то деньги можно будет вернуть обратно на карточку – через Единое расчётное и информационное пространство. К разработке сервиса специалисты уже приступили. Его создают по принципу механизма возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм за услуги ЖКХ, который уже работает в ЕРИП. Внедрить новую услугу обещают в течение нескольких месяцев.
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В Нацбанке анонсировали новый сервис в ЕРИП, через который можно будет возвращать платежи. Речь идёт о безналичных расчётах с торговыми организациями. К примеру,...
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