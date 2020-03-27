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В ЕРИП появится новый сервис, через который можно будет возвращать платежи

27.03.2020 13:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ЕРИП появится новый сервис, через который можно будет возвращать платежи

В Нацбанке анонсировали новый сервис в ЕРИП, через который можно будет возвращать платежи.

Речь идёт о безналичных расчётах с торговыми организациями. К примеру, вы заранее карточкой оплатили товар или услугу. Но по каким-то причинам решили отказаться. Если компания сможет отменить покупку, то деньги можно будет вернуть обратно на карточку – через Единое расчётное и информационное пространство. К разработке сервиса специалисты уже приступили. Его создают  по принципу механизма возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм за услуги ЖКХ, который уже работает в ЕРИП. Внедрить новую услугу обещают в течение нескольких месяцев.

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В Нацбанке анонсировали новый сервис в ЕРИП, через который можно будет возвращать платежи. Речь идёт о безналичных расчётах с торговыми организациями. К примеру,...
 
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