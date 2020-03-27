Прием работ VOKA Smartfilm завершен, начинается народное голосование

Приближается финал девятого Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm: 21 марта завершился прием конкурсных работ. Победителя будет определять профессиональное жюри. Параллельно с ним свой выбор сделает жюри народное. Пройти отбор в его состав можно с 6 апреля на сайте smartfilm.by.

На фестиваль, который проходит под слоганом «Сезон (не)обычных историй», было подано около 800 работ. Это фильмы из Беларуси и еще 75 стран мира – от США, Италии, Франции и Бразилии до Бангладеш и Малави. А лидером по количеству участников – 111 – является Индия.

По сложившейся традиции, конкурсные работы, которые успешно пройдут модерацию, будут добавлены в раздел «Галерея» сайта smartfilm.by. Здесь их можно будет посмотреть, а после регистрации – проголосовать за те, которые показались наиболее интересными. Зрительское голосование пройдет с 25 марта по 5 апреля, после чего на сайте будет размещен шорт-лист из работ, выбранных зрителями.

C 6 по 15 апреля любой зарегистрированный пользователь официального сайта фестиваля VOKA Smartfilm cможет ответить на вопросы онлайн-кинотеста. Те, кто покажет как можно более высокий результат, пройдут в состав народного жюри и смогут проголосовать за лучшую, на их взгляд, работу из шорт-листа.

Руководить работой народного жюри будет режиссер и сценарист Влада Сенькова, которая вынесет финальное решение с учетом итогов голосования. Победитель в «народной» номинации получит в качестве награды смартфон Apple iPhone 11 128GB.

Официальное подведение итогов VOKA Smartfilm состоится 16 апреля 2020 года. Фестиваль проводится компанией A1 при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Все работы, которые войдут в профессиональный и народный шорт-листы фестиваля, а также фильмы-победители будут доступны для просмотра в разделе Smartfilm видеосервиса VOKA.